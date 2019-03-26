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iPhone XR失手掉馬桶！他10分鐘內撈起「會壞嗎？」　老司機互相提醒1件事

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▲▼iPhone XR開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone XR擁有IP67防塵防水等級，最長可在1公尺水中待30分鐘。（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃君瀚／綜合報導

現代人智慧型手機不離身，就算是上廁所、洗澡，空檔時機也要能滑滑滑，不過不少悲劇就這麼發生了。就有網友近日在清掃浴室，結果一個手殘就讓才買不久的iPhone XR掉入馬桶中，突然其來的意外讓他不知所措，花了約10分鐘總算「搶救上岸」，心中卻浮現了一個疑問，手機會壞嗎？

網友25日上午在PTT發文，表示當時人在浴室內穿、脫衣服，一個不小心就讓iPhone XR掉入馬桶裡，嚇得他急忙伸手救援，「一下子就拿起來，過程不到10分鐘。」

儘管他知道iPhone XR支援IP67防塵防水能力（可完全阻隔灰塵、可短時間進入最深1公尺水中），心中仍不免毛毛的，擔心寶貝愛機就這麼香消玉殞，於是發文求助，「不知道，這種情況下，防水功能能不能防的了？」

▲▼男子浴室磁磚割傷右腿，染大便細菌發炎。（圖／豐原醫院提供）

▲現代人手機不離身，廁所自然也是熱門的使用場景。示意圖，與新聞人物無關。（圖／豐原醫院提供）

文章貼上網，引來蘋果使用者熱烈討論，不少人對這起悲劇抱持多項疑惑，「為什麼要十分鐘啦」、「可能在內心掙扎吧」、「趕快加保AppleCare」、「掉到馬桶還要這麼久才撿起來？內心戲演很久噢」、「不到10秒就算了，你是整個人石化喔」、「每一個馬桶都是英雄」。

發現不少網友全聚焦在「消失的10分鐘」，PO文者後續更新文章解答眾人疑惑。他說iPhone XR落入馬桶水中當下，整個人瞬間就慌了，「是乾淨的馬桶，整理浴室時掉下去的......。」

此外，還有不少巷子內的果粉互相提醒，買二手機千萬當心，「一手女用機」、「賣二手吧 iPhone保值」、「我絕不買二手市場的XR了」、「隔壁版賣二手女用機99%新」、「Damn！最近二手不要收XR。」

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關鍵字：iPhone,iPhone XR,PTT,鄉民

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