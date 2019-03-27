春吶離開墾丁　滿州山谷音樂季開鑼！

▲不畏春吶離開屏東，小墾丁渡假村4月5、6兩天舉辦滿州山谷音樂季，全程免費。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南仁湖企業小墾丁渡假村總經理張福生宣布，不畏春吶離開屏東，將於4月5、6兩天，舉辦首屆滿州山谷音樂季，歡迎恆春半島旅客與在地區居民參與，全程免費。

勇士獵人暨歌手魯門克巴革奮、南排灣歌手李宜囷與活動策展人Aluma與黃耀寬今27日表示，音樂季將以南排灣古謠、古調與古韻，交織成如詩般的天籟，詠嘆4月份天琴座流星雨、4到5月間寶瓶座流星雨的到來。

▲▼到底樂團與與八瑤部落399樂團成員。

魯門克巴革奮指出，參與演出者，有卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等聯手獻唱，更安排原住民石板烤肉、飾品、皮革、背包與手繡等精美小物與美食，展現南排灣文化之美。

卓秋琴素有南排灣紅寶石的美稱，精通阿美族、斯卡羅與排灣族古調，獲獎無數，魯門克巴革奮強調，卓秋琴擅長透過豐沛情感的淳厚嗓音，傳遞島嶼孕育而生的多樣文化與藝術。

李宜囷指出，吳永勝是資深音樂人，曾幫南排灣歌手桑梅娟等製作音樂專輯，致力傳遞原住民歌曲，因本身擅長表演與音樂，因此致力於部落的文化與音樂傳承。

年輕一輩的原住民歌手徐妹有甜心巧克力美稱，足跡遍及台中以南PUB如藍色狂想；而唱片製作人巴魯擅長吉他彈唱，長年都在屏東部落傳藝，致力傳承南排灣的音樂與文化。

Aluma強調，到底樂團、吸引力樂團與399樂團都是一時之選，擅長歌曲都涵蓋原住民到流行歌曲。年輕一輩的到底樂團，使命是把滿州鄉好聲音傳遞出去。

黃耀寬說，以南排灣古謠與古調為核心的滿州山谷音樂季，從Old Is New的概念出發，由於台灣人一輩子都在學別族的歌，自己部落的歌卻不會，所以希望部落大聲唱自己的旋律，期盼更多原住民們像本次的表演者回到部落，傳承家鄉的天籟與詩歌。