遊覽車逆向、不打方向燈超車　民眾：太誇張

▲這輛遊覽車行駛在滿州鄉屏200縣道時跨越雙黃線超車，被民眾檢舉。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉屏200縣道昨11日下午，有一輛遊覽車的在雙黃線超車並出現逆向行駛現象，讓往來的駕駛人紛紛閃避，直呼「太危險」、「簡直不要命」，將行車紀錄器錄到的過程，向轄區的屏東縣恆春警分局提出檢舉，警方說，這位遊覽車駕駛行為，已違反3項交通規則，將依法開單告發，並呼籲駕人遵守交通規則，確保行車安全。

▲警方將依法開單告發。

恆春分局滿州所今12日接獲民眾檢舉，指昨天下午5時多，在轄區的滿州鄉食水路段屏200縣7公里處，有一大客（遊覽）車司機違規行駛，連續在雙黃線超車（違反交通管理處罰條例47條2項2款）、逆向（同條例1項1款）及變換車道未打方向燈（同條例48條1項1款），往來車輛紛紛閃避，直呼遊覽車司機簡直不要命。

檢舉人相當氣憤，將行車紀錄器拍到畫面等相關佐證資料，向恆春警分局

具名舉報，要求警方依法處理，警方檢視相關證據，發現遊覽車駕駛違規事證相當明確，將依道路交通管理處罰條例開單舉發。

恆春分局分局長楊龍祥表示，該路段道路不大，屬於易發生肇事路段，呼籲駛人及各位鄉親，行經該路段時，請耐心駕駛不要任意變換車道，也勿闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、超速，並保持安全距離與間隔；行車務必開大燈，隨時注意前方狀況，採取必要安全措施，遇高齡長者及行人時，請遵守交通規則，確保行車安全。