屏東滿州特產「小黑豆」　成為黑金代名詞

▲屏東縣滿州鄉生產的黑豆，產出商機。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東滿州著名的地方特產小黑豆，經滿州鄉農會總幹事陳清木極力推廣，從10幾年前有機面積80幾公頃，現在已達到220公頃，且陸續增加中，原本不起眼的豆子，在地方推廣下，意外成了一粒粒黑金。

▲滿州鄉生產的黑豆。

總幹事陳清木說，以前小黑豆在滿州一帶種植很多，但大都是當綠肥使用，很少人拿來食用，他上任以來，發覺這種小黑豆，有別於其他地方的黑豆，雖然小但顆粒晶瑩剔透，光澤明亮，經查文獻其營養價值，富含花青素、高蛋白、低熱量的特性，更甚於一般黑豆。

因此他提出一系列復耕及加工計畫，獲得縣府及農糧署支持，又因當地氣候及地型，不使用化學肥料及農藥，申請集團有機驗證，剛開始找了10個農民契作，有些農民半信半疑，在當地當成綠肥，竟然農會要拿來加工。

經和屏科大合作製成的黑豆醬油打響知名度，慢慢拓展到茶包、醋、酒等產品，最近也有保養品及豆漿上市，更加吸引消費目光，讓不少加工廠指定和農會合作。

陳清木增加產能鼓勵更多農友契作，連轉型期今年增加到220公頃，加上牧草也申請有機轉型期30公頃，全部將近250公頃有機面積，且均集團有機驗證，目前小黑豆正逢採收期，農會成立代採中心，以收獲機幫農民採收。

農糧署南區分署長姚志旺說，走進滿州，眼簾是一片豆田，不起眼的滿州小黑豆，一夕暴紅身價提高，讓小黑豆聲名遠播，成為最道地的伴手禮。