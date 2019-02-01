《傀儡花》徵在地演員　導演籲恆春半島原住民漢族後裔勇於加入

▲《傀儡花》在地演員徵選由導演曹瑞原率劇組南下，集體面試小墾丁渡假村總經理張福生及近百位員工。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

公共電視《傀儡花》在地演員徵選第2場次，由導演曹瑞原率劇組南下，集體面試小墾丁渡假村總經理張福生率領的近百位員工。曹瑞原與張福生兩人呼籲，恆春半島四鄉鎮的原住民族與漢族後裔，勇於成為在地演員，重現祖先輝煌的磅礡史詩。

張福生指出，《傀儡花》由拍攝過《孽子》與《一把青》等電視影集的導演曹瑞原執導，為忠實呈現1867年「羅妹號事件」以及之後引發的美國「福爾摩沙遠征」，劇組捨棄在北台灣搭景而在屏東實地拍攝，因而預算暴增，對曹瑞原率領的影視團隊重現台灣史詩的精神萬分感佩。

曹瑞原表示，劇組自去年5月起即在屏東縣找尋理想中的拍攝點，目前正由屏東縣政府全力協助進行跨機關、局處協調暨申請作業中，盼望具有原住民血統的後裔踴躍報名，且能找出至少百位有自信、具備獵人精神的原住民與漢人朋友，以展現先民胼手胝足的生活樣貌。

張福生強調，小墾丁渡假村將動員全體同仁成為在地演員，以行動支持台灣影視產業，但一部歷史大河劇需要非常多在地演員，今日特別拋磚引玉，期待有更多響應、贊助的企業，以及恆春半島上更多的觀光旅遊業者與社區共襄盛舉，鼎力支持《傀儡花》的拍攝。

製作團隊台北創造電影公司表示，《傀儡花》預計4月後開拍，歡迎鄉親主動私訊照片兩到三張、自我介紹與聯絡方式，將安排在地演員面試時間，以下為聯絡方式：《傀儡花》粉絲專頁https://www.facebook.com/LADYTHEBUTTERFLY/