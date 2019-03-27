4天行程全毀！「太陽公主號」上百旅客怒霸船　公主郵輪還原延誤時間軸

▲公主遊輪太陽公主號發生旅客霸船事件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

由雄獅旅行社包船的公主郵輪「太陽公主號」，剛結束一趟沖繩、石垣島自由行4日遊行程，但數百名旅客因不滿行程頻被延誤，上午在郵輪返抵基隆港東2碼頭後怒霸船，要求旅行社道歉及賠償。對此，公主郵輪發出聲明稿指出，主要是因天候與日本當地官員作業流程的調整，才造成航程延誤，對此深感遺憾。

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▲太陽公主號旅客在郵輪上抗議。（圖／民眾提供）

▲太陽公主號沖繩行延誤，遊客霸船抗議求道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

這趟3/24-27太陽公主號沖繩、石垣島自由行4日遊是由雄獅旅行社包船，共有1900多名旅客參加，但因天候以及日本當地官員作業流程的調整，造成航程多次延誤。

有旅客怒指，原本規劃好的上岸後要租車自駕、餐廳訂金也都付了，結果無法成行，造成金錢跟精神上的損失。在上午郵輪返抵基隆港後，上百旅客不滿霸船，目前旅客代表仍與船公司、旅行社協調，要求要道歉及賠償。

▲公主遊輪太陽公主號。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

對此，公主郵輪發出聲明還原整趟行程延誤經過，23日太陽公主號自香港駛往台灣，因海象氣候不佳，海上風大浪高。為安全考量，船速較預定緩慢行駛，故原訂24日下午1點延遲兩小時至下午3點抵達基隆港，原訂下午5點離港，因而延至晚間7點20分才駛離基隆港。

25日原訂下午1點30分抵達沖繩那霸港，但因前日延誤啟航影響，以及自基隆港啟程後的海象因素，直至下午3點才抵靠沖繩，晚上則依原訂時間晚間11點離港。

26日靠岸石垣島時，因為日本海關臨時更改船舷進行通關查驗作業，導致排在原出口的乘客無法優先下船。



公主郵輪表示，旅客及船員的安全，一向是公主遊輪營運的首要考量。對此次事件，公主遊輪仍深感遺憾，未來將持續努力提供賓客安全、完善舒適的最佳遊輪旅行體驗。

負責包船的雄獅旅行社則回應，雄獅將會協調船公司幫旅客溝通與爭取，但對旅客造成不便致歉，目前正積極和船公司及旅客協商中。