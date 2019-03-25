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「大浪衝碎玻璃門」挪威郵輪海中央故障　1373乘客崩潰求救！

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▲挪威郵輪遇到大浪船難。（圖／路透社） 

▲挪威郵輪遇到大浪船難。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

真實版鐵達尼號劇情上演？挪威海域一艘重達4.78萬噸的郵輪「維京天空號」（Viking Sky）23日下午行經挪威西部沿海時，不幸發生引擎故障，當時海上風浪相當大，船隻在沒有支撐力的情況下，隨著海浪左搖右晃，目前至少20人受傷。該郵輪所屬的公司「Viking Ocean Cruises」表示，傷者皆已送往當地醫院救治，基本上來說1373名乘客都無太嚴重的傷害。

根據《CNN》報導，「維京天空號」行經挪威惡海域之一的海灣，碰上了8公尺巨浪、時速86公里狂飆，沒想到因此發生引擎故障的意外，郵輪當時就在狂風大浪中搖晃，正值郵輪上的午餐時間，「地板開始劇烈晃動、窗戶也都破碎一地，船上根本一片混亂。」船上乘客回想起，仍心有餘悸。

其中最令船上乘客害怕的是，濺起的大浪打碎了船上的玻璃門，人跟桌子都被推向20公尺外。乘客霍爾根（Horgen）回想起當時的畫面「我抓住了我的妻子，但我無法抓牢，我就這樣眼睜睜的看她摔進房間，其他乘客也被東西刮花了臉。」直到救援人員抵達時，這場夢幻之旅已經徹底成為惡夢。

挪威南部聯合救援中心負責人提到，「這場災難完全就是一場災難，即便另外一台發動機終於啟動前，船隻都已經漂流到很遠的地方了。甚至如果擱淺那將會變得更嚴重。」目前20名傷者皆被送進醫院治療，後續賠償是向郵輪公司也派人出面協調。

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關鍵字：挪威,郵輪,海浪,發動機,故障

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