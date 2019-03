影片曝光！郵輪引擎故障...1300人困挪威外海　巨浪狂打「椅倒窗戶破」

▲「維京天空號」受困。(圖/路透社)

記者錢玉紘/綜合報導

瑞士維京郵輪公司(Viking Ocean Cruises)的「維京天空號」(Viking Sky)原先載著1300名乘客和船員快樂出遊,卻在當地時間23日因為引擎故障受困挪威外海,再加上暴風雨來襲,海面風浪大,讓救援相當困難,郵輪內的設施也被晃得東倒西歪,目前挪威已派出多架直升機陸續救出乘客。

「維京天空號」在本月14日從挪威第二大城卑爾根(Bergen)出發,預計在25日抵達英國提伯利港(Tilbury)。但是在23日上午,「維京天空號」在天候惡劣的狀況下發生引擎故障,受困挪威西部外海,並且緩慢飄向陸地,數據指出,該海域的海浪有6至8公尺高、風力達到每小時69公里,船長釋放出求救訊息。

後來其中一個引擎後來成功重啟,郵輪在離岸2公里的地方下錨,等待救援。南挪威聯合救援中心(Joint Rescue Centre for Southern Norway)的發言人艾爾多恩(Borghild Eldoen)指出,目前派遣5架直升機和貨船把乘客和船員一個接一個救出來。不過,惡劣的天氣和強風讓救援任務更困難,且直昇機一次最多只能載5個人,可能還要持續一整夜,一直持續到24日,無法預估要花多久的時間。

All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky ⁦ @CNN ⁩ ⁦ @BBCBreaking ⁩ ⁦ @SkyNews ⁩ ⁦ @CBSNews ⁩ ⁦ @NBCNews ⁩ ⁦ @ABC ⁩ pic.twitter.com/TLnIWUHVGj

▲遊客等待救援。

南挪威聯合救援中心指出,到了當地時間23日晚上,已有115名乘客被救出來,大約有8人受到輕傷,被送到附近的莫爾德鎮(Molde),但目前無法得知船上是否有其他人受傷。

來自北加州的乘客施帕德(Alexus Sheppard)表示,她等了6個小時才被救出來,但船上的人幾乎都保持冷靜,也有得到水和食物,並且很安全,「但是整個船都非常晃」。船艙內的乘客PO出的影片中也可以看到,由於郵輪劇烈搖晃,船艙內有海水打進來,沙發、桌子等設備都在晃動,還有玻璃破碎,所有人都穿上救生衣等待救援。

挪威公共廣播電台NRK報導,第一批被救出來的乘客雅各(Janet Jacob)表示,「我當時感到非常害怕,這輩子從沒經歷過這麼恐怖的事情」,他們平安乘著直升機被救出,但因為風太強了,坐在裡面就像是遇到龍捲風一樣,「我只能禱告,希望所有人都平安」。

除了疏散乘客之外,救援人員也在船上試著修復其他的引擎,讓船隻可以自行開往安全的港口。挪威媒體報導,大部分在船上的乘客都是美國和英國的觀光客,根據瑞郵輪公司官網,「維京天空號」從2017年開始投入服務,最多可搭載930名乘客。

WATCH: Viking Sky cruise ship with more than 1,000 people on board has declared a mayday outside of Norway following an engine failure due to rough weather. Evacuation underway, but strong winds makes it difficult. Multiple people have been hurt#VikingSky pic.twitter.com/bkFTqtY3tv