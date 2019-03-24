　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

影片曝光！郵輪引擎故障...1300人困挪威外海　巨浪狂打「椅倒窗戶破」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼郵輪「維京天空號」（Viking Sky）受困挪威外海。（圖／路透社）

▲▼郵輪「維京天空號」（Viking Sky）受困挪威外海。（圖／路透社）

▲「維京天空號」受困。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

瑞士維京郵輪公司（Viking Ocean Cruises）的「維京天空號」（Viking Sky）原先載著1300名乘客和船員快樂出遊，卻在當地時間23日因為引擎故障受困挪威外海，再加上暴風雨來襲，海面風浪大，讓救援相當困難，郵輪內的設施也被晃得東倒西歪，目前挪威已派出多架直升機陸續救出乘客。

「維京天空號」在本月14日從挪威第二大城卑爾根（Bergen）出發，預計在25日抵達英國提伯利港（Tilbury）。但是在23日上午，「維京天空號」在天候惡劣的狀況下發生引擎故障，受困挪威西部外海，並且緩慢飄向陸地，數據指出，該海域的海浪有6至8公尺高、風力達到每小時69公里，船長釋放出求救訊息。

後來其中一個引擎後來成功重啟，郵輪在離岸2公里的地方下錨，等待救援。南挪威聯合救援中心（Joint Rescue Centre for Southern Norway）的發言人艾爾多恩（Borghild Eldoen）指出，目前派遣5架直升機和貨船把乘客和船員一個接一個救出來。不過，惡劣的天氣和強風讓救援任務更困難，且直昇機一次最多只能載5個人，可能還要持續一整夜，一直持續到24日，無法預估要花多久的時間。 

▲遊客等待救援。

南挪威聯合救援中心指出，到了當地時間23日晚上，已有115名乘客被救出來，大約有8人受到輕傷，被送到附近的莫爾德鎮（Molde），但目前無法得知船上是否有其他人受傷。

來自北加州的乘客施帕德（Alexus Sheppard）表示，她等了6個小時才被救出來，但船上的人幾乎都保持冷靜，也有得到水和食物，並且很安全，「但是整個船都非常晃」。船艙內的乘客PO出的影片中也可以看到，由於郵輪劇烈搖晃，船艙內有海水打進來，沙發、桌子等設備都在晃動，還有玻璃破碎，所有人都穿上救生衣等待救援。

挪威公共廣播電台NRK報導，第一批被救出來的乘客雅各（Janet Jacob）表示，「我當時感到非常害怕，這輩子從沒經歷過這麼恐怖的事情」，他們平安乘著直升機被救出，但因為風太強了，坐在裡面就像是遇到龍捲風一樣，「我只能禱告，希望所有人都平安」。

除了疏散乘客之外，救援人員也在船上試著修復其他的引擎，讓船隻可以自行開往安全的港口。挪威媒體報導，大部分在船上的乘客都是美國和英國的觀光客，根據瑞郵輪公司官網，「維京天空號」從2017年開始投入服務，最多可搭載930名乘客。

ET快訊
她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　下戰帖轟館長「滾出去」
最長公路見「7次神秘閃大燈」他47秒見證台灣人情味！網感動哭

關鍵字：郵輪,挪威,Viking Sky,維京天空號

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影片曝光！郵輪引擎故障...1300人困挪威外海　巨浪狂打「椅倒窗戶破」

吵了3年！反脫歐民眾擠爆倫敦抗議　「我們要第2次公投」

索馬利亞辦公室遭汽車炸彈攻擊！4歹徒「困住人群掃射」釀15死

哥倫比亞西南部「6.1強震襲擊」　狂搖超過1分鐘玻璃震碎

殺妻吞腦漿被關20年！食人男出獄「斬首阿姨」拎頭外出…5歲童全程目睹

「半夜搬電視回家」被當小偷！非裔退伍老兵遭警上銬　還遭跟蹤＋監視

慧眼看天下／紐西蘭反移民恐攻　仇恨主義擴散

老公連尿布都不會換！三胞胎母每天只睡1小時　失控摔死11月兒

慧眼看天下／紐西蘭血腥屠殺　右翼病毒蔓延

女嬰取名「迪士尼」遭恥笑　動畫迷媽媽回擊：兒子要叫音速小子

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

帛琉看海豚「慘摔」　蔡英文：看小海豚吃冰塊太快樂

影片曝光！郵輪引擎故障...1300人困挪威外海　巨浪狂打「椅倒窗戶破」

吵了3年！反脫歐民眾擠爆倫敦抗議　「我們要第2次公投」

索馬利亞辦公室遭汽車炸彈攻擊！4歹徒「困住人群掃射」釀15死

哥倫比亞西南部「6.1強震襲擊」　狂搖超過1分鐘玻璃震碎

殺妻吞腦漿被關20年！食人男出獄「斬首阿姨」拎頭外出…5歲童全程目睹

「半夜搬電視回家」被當小偷！非裔退伍老兵遭警上銬　還遭跟蹤＋監視

慧眼看天下／紐西蘭反移民恐攻　仇恨主義擴散

老公連尿布都不會換！三胞胎母每天只睡1小時　失控摔死11月兒

慧眼看天下／紐西蘭血腥屠殺　右翼病毒蔓延

女嬰取名「迪士尼」遭恥笑　動畫迷媽媽回擊：兒子要叫音速小子

喜劇天團背後的辛酸！《勞萊與哈台》暖心的傳記小品

八年級社工從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

SupremeＸThe North Face碟照曝光　抓毛絨要紫色才夠潮

蔡英文：台灣跟美日、帛琉是「印度太平洋戰略」堅實夥伴

「爸比魔鬼在後面」3歲兒在停車場嚇到他失禁！　一看後座「真的超毛」

黨中央徵召登記2020初選　韓國瑜：回去再好好商量

訪美花絮／柯P出訪操練「自媒體」　學姐大熊熬夜生影片

美呆了！台中「最美黃金公園」　一整片黃花風鈴木大爆發

陸委會籲說明「入中聯辦原因」　韓國瑜：交朋友、賣水果

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

國際熱門新聞

機師啤酒下藥性侵空姐　害她染病

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿..

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

聖母峰融化　登山客遺體逐漸浮出..

夫不會換尿布！三胞胎母失控摔死..

非裔老兵「半夜搬家」慘遭警上銬..

違規自拍遭火車吸入月台　喊告義..

駕駛打嗑睡釀意外　巴士對撞60..

1年虧161億台幣　頂級客機A..

最後據點被解放　IS哈里發國滅..

感性鐵娘子　柴契爾私藏雷根塗鴉

愛上大53歲鄰居　正妹：他床事..

郵輪引擎故障困挪威外海　130..

哥倫比亞6.1強震襲擊　狂搖逾..

更多熱門

相關新聞

交朋友做生意　韓國瑜：高雄設郵輪停靠站

高雄市長韓國瑜22日赴香港拚經濟，下午進行「高雄農產品推介會」簽約儀式，會後韓國瑜說到，希望未來可以發展一個郵輪圈，在高雄設一個停靠點，讓高雄和香港能多靠近些；此外，韓國瑜不斷強調，他此次經濟之旅的目的，就是「交朋友、做生意」。

1小時39萬　挪威擔心「養不起」F-35

挪威校園濺血4傷　學童持刀刺師

波音不發布失事客機新操作指南　挪威擁18架繼續飛

花蓮遊客變少　旅遊司機嘆：都去看韓國瑜了

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長知識

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

上班11小時領1千！男離職秒收8+9簡訊

肚炸屎見「根狀物」橫卡！她：在裡面25年

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

機師啤酒下藥性侵空姐　害她染病

即／三重公寓深夜爆炸聲　女住戶煮宵夜睡著

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活埋

3大台劇女神合體！網：願望一次滿足

林志穎親弟結婚！　千萬超跑迎親

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面