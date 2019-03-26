韓國瑜抵廈門考察郵輪、城市規劃　佳芬姐俏皮拿手機反拍記者

▲高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，俏皮地拿起手機反拍記者。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜下午來到本次出訪行程最後一站廈門，韓國瑜一行先是前往廈門郵輪中心、城市規劃館考察。有趣的是，就在郵輪中心考察時，韓國瑜夫人李佳芬俏皮地拿起手機反拍現場記者，讓單純的考察行程，增添不少趣味。

韓國瑜一行預計下午2時55分抵達郵輪中心，在廈門市副市長韓景義、國台辦聯絡局長劉軍川、廈門市台辦主任黃河明陪同下，聽取廈門港口局長吳順彬的解說。

▲高雄市長韓國瑜一行考察廈門郵輪中心。（圖／高雄市政府提供）

考量到場地問題，媒體只能從背面拍攝韓國瑜一行，市府隨行人員先是貼心提醒市長調整角度，以便拍攝。就在這時，李佳芬突然拿起手機反拍，還與現場媒體打招呼。

韓國瑜廈門行首站，即是2008年投入使用的廈門郵輪母港，這是大陸最早營運的綜合型專業郵輪碼頭，屬大陸四大郵輪母港之一。截至目前，該港已接待全亞洲最大的「海洋量子號」、「海洋讚禮號」郵輪。

▲廈門郵輪中心。（圖／記者蔡浩祥攝）

廈門港口局長吳順彬指出，2019年，廈門郵輪母港將首次開行全年航次，接待郵輪預計超過100艘，旅客吞吐量超過40萬次。

第二站則是廈門城市規劃館，是廈門前瞻性的城市規劃展示窗口，也是廈門城市形象名片。該館佈置有亮點建築、歷史風貌保護、宜居城市、風景旅遊等展區，還有360度環幕影院，供往來人員考察、參觀。