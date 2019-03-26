　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜抵廈門考察郵輪、城市規劃　佳芬姐俏皮拿手機反拍記者

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，俏皮地拿起手機反拍記者。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，俏皮地拿起手機反拍記者。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜下午來到本次出訪行程最後一站廈門，韓國瑜一行先是前往廈門郵輪中心、城市規劃館考察。有趣的是，就在郵輪中心考察時，韓國瑜夫人李佳芬俏皮地拿起手機反拍現場記者，讓單純的考察行程，增添不少趣味。

韓國瑜一行預計下午2時55分抵達郵輪中心，在廈門市副市長韓景義、國台辦聯絡局長劉軍川、廈門市台辦主任黃河明陪同下，聽取廈門港口局長吳順彬的解說。

▲高雄市長韓國瑜一行考察廈門郵輪中心。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜一行考察廈門郵輪中心。（圖／高雄市政府提供）

考量到場地問題，媒體只能從背面拍攝韓國瑜一行，市府隨行人員先是貼心提醒市長調整角度，以便拍攝。就在這時，李佳芬突然拿起手機反拍，還與現場媒體打招呼。

韓國瑜廈門行首站，即是2008年投入使用的廈門郵輪母港，這是大陸最早營運的綜合型專業郵輪碼頭，屬大陸四大郵輪母港之一。截至目前，該港已接待全亞洲最大的「海洋量子號」、「海洋讚禮號」郵輪。

▲廈門郵輪中心。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲廈門郵輪中心。（圖／記者蔡浩祥攝）

廈門港口局長吳順彬指出，2019年，廈門郵輪母港將首次開行全年航次，接待郵輪預計超過100艘，旅客吞吐量超過40萬次。

第二站則是廈門城市規劃館，是廈門前瞻性的城市規劃展示窗口，也是廈門城市形象名片。該館佈置有亮點建築、歷史風貌保護、宜居城市、風景旅遊等展區，還有360度環幕影院，供往來人員考察、參觀。

ET快訊
才說泳裝不好看　夏語心一脫「高衩深V」全場瘋了
獨／直接進入美國軍事單位！蔡英文過境夏威夷將參訪國民兵災防中
快訊／突破預期50億大關！韓國瑜廈門再簽9億農產品訂單
28歲OL便秘痛6天！醫驚見「3cm腫瘤爆卡」腸子：大腸癌第

關鍵字：韓國瑜,李佳芬,廈門,郵輪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨桃園黨內立委初選　鄭文燦推薦簽名文宣引發戰火

快訊／廈門書記讚韓挺九二共識　莊稼漢現身完成「產銷合一」

吳家瑩：高雄廈門計畫搭建「雙港論壇」　增進兩市交流

賴清德臉書PO文自比唐三藏　籲兩國交流「不賣身」

獨／蔡英文過境夏威夷不再看珍珠港戰艦　直接前進國民兵災防中心

韓國瑜訪陸拚經濟　鄭文燦：政治性高過一切

快訊／香港一路賣到廈門！　韓國瑜再簽9億農產品訂單

韓國瑜傍晚會見廈門市委書記　吳家瑩：「像見劉結一」一樣正常

上任首開廉政會報　盧秀燕：對外合約一律上網

韓國瑜抵廈門考察郵輪、城市規劃　佳芬姐俏皮拿手機反拍記者

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

民進黨桃園黨內立委初選　鄭文燦推薦簽名文宣引發戰火

快訊／廈門書記讚韓挺九二共識　莊稼漢現身完成「產銷合一」

吳家瑩：高雄廈門計畫搭建「雙港論壇」　增進兩市交流

賴清德臉書PO文自比唐三藏　籲兩國交流「不賣身」

獨／蔡英文過境夏威夷不再看珍珠港戰艦　直接前進國民兵災防中心

韓國瑜訪陸拚經濟　鄭文燦：政治性高過一切

快訊／香港一路賣到廈門！　韓國瑜再簽9億農產品訂單

韓國瑜傍晚會見廈門市委書記　吳家瑩：「像見劉結一」一樣正常

上任首開廉政會報　盧秀燕：對外合約一律上網

韓國瑜抵廈門考察郵輪、城市規劃　佳芬姐俏皮拿手機反拍記者

路邊臨停試槍！倒霉毒犯遇巡邏警車　槍枝毒品都搜出　

【廣編】金城武代言御茶園廣告　329全台跨屏大首播

獨居老翁昏迷家中　警及時救援挽性命

急著下車解放　他回頭上驚見「副駕多一隻」趕緊掏食物

中職／第2戰缺陣未先發　彭政閔感冒休息等代打

快訊／新北龍洞攀岩場墜落意外！　20歲女跌落「10公尺」左手骨折

保時捷敦南展示中心換點再出發，Macan、Taycan下半年接連登台

布偶金毛貪玩遭鎖門外　無辜小眼+萌掌狂抓：拜偷開門～

柯P看傻眼又燃起醫生魂！　中保宣布強攻智慧居家與生活

2狗狗被綁雪地等死！主人不給進屋　凍瘡宛如深海閻王

政治熱門新聞

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

44億訂單公開透明　K律師解析..

見中聯辦可能罰50萬　韓國瑜回..

韓國瑜可「帶職參選」總統　李佳..

受夠了！陳菊怒告名嘴：絕不姑息..

道交條例三讀通過　新增連坐法、..

深圳甜美女記者屢破關　韓國瑜失..

陳其邁：韓國瑜認為反一國兩制是..

若當總統　朱立倫：邀習近平在金..

韓提中華民國　稱我是孫中山信徒

幕後／劉結一南下壓陣　韓國瑜坐..

王金平質疑徵召韓國瑜　國民黨：..

韓國瑜總結深圳行「7大成果」

快訊／韓國瑜抵達廈門禮遇出站 ..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜傍晚會見廈門市委書記

高雄市長韓國瑜一行今（26）日中午前往廈門，抵達後由福建省台辦主任王玲與廈門台協吳家瑩接車。對於韓國瑜晚間將會與廈門市最高領導人、市委書記胡昌升會面，吳家瑩表示，「我覺得這是很正常的事情，就像韓市長見了劉結一主任一樣，我覺得這都很正常。」

韓國瑜搶44億訂單　杜紫宸：外行充內行

「請上蒼刺瞎我的眼」　杜紫宸：韓國瑜當總統

陳致中怒批被韓國瑜　「表面賣農漁產實際賣台灣」

深圳甜美女記者屢破關　韓國瑜失守

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

母雞產下2層殼「花生蛋」！

廠商改他別名「記錄糗顯現」！網長知識

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面