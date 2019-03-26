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酒駕累犯強制裝「酒精鎖」吵7年　學者曝爭議點入法有疑慮

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕事件頻傳，有立委提案可強制在車輛安裝酒精鎖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

為遏止酒駕，部分國家推行「酒精鎖」行之有年，但台灣針對酒精鎖議題卻吵了7年，交通部先前認為有欠缺國際標準、成本過高等疑慮，但交通部長林佳龍則要求研議可行方案，今（26）日交付立院協商。學者認為，加裝酒精鎖必須要有完整配套措施，效果才會出來，否則立法從嚴、執法從寬，最終只會淪為一個宣示效果，失去實質遏止酒駕意義。

▲▼酒精鎖駕駛測試中。（圖／寰康科技提供）

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▲駕駛測試酒精鎖。（圖／寰康科技提供）

「酒精鎖（alcoguard）」是一種吐氣酒測點火自鎖裝置，駕駛人開車前要先吐氣檢測，如果酒測值超過法律標準，車子便會無法發動。這種裝置部分國家已被普遍使用，美國麻省（Massachusetts）就規定，只要酒駕被捕超過兩次以上，民眾就必須自費加裝；而俄勒岡州（Oregon）則立法，只要初犯就必須強制加裝。

針對酒精鎖議題，交通部指出，在民國101年至106年就已經多次討論，但尚存在欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹及欠缺機車酒精鎖等問題，且酒精鎖初步報價的成本要約新台幣15至20萬元，若要全面加裝，易衍生對未飲酒民眾不公的疑慮。

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲學者認為，要推酒精鎖政策，必須要有完整的配套措施，否則效果有限。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

對此，中央警察大學交通研究所副教授李克聰指出，美國會實施酒精鎖制度，主要是為維護酒駕累犯生活上的需要，但又怕再度酒駕肇事，因此針對其車輛加裝酒精鎖去控管。台灣若要實行加裝酒精鎖，應該也要以這樣的精神來討論，而非全面強制性的要求所有車輛都要加裝。

「但要安裝酒精鎖，必須要有完整配套」，李克聰說，酒精鎖在執行上恐會面臨他人代吹、酒駕累犯租借其他車輛來使用等問題，另外，目前功能完整的酒精鎖報價高，若要採用便宜的酒精鎖，也可能出現準確度不夠，無法持續監測的狀況。他舉例，若駕駛有酒癮，但一開始發車時沒喝酒，一邊開車一邊喝酒，這又該怎麼解決？

他強調，酒精鎖政策若要上路，除了立法精神要出來，相關配套措施也要做得夠完整，否則最終除了執行不易，防制酒駕的效果也會有限。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄則認為，酒精鎖在私人車輛的執行上會比較困難，除了有技術問題，還會面臨到落實執行的問題，「若立法從嚴，執法從寬，這有什麼意義？」，如果最終變成只是宣示效果，那未必要立法。

對於酒精鎖爭議，逢甲大學運輸與物流學系教授林良泰則表態支持，他說，只要是任何可以防制酒駕的作為都支持，對於爭議點，可以透過公民座談的方式取得共識，希望在社會形成共識後，可以趕快推動方案，因為「酒駕零容忍」。

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關鍵字：酒精鎖,酒駕修法,蕭美琴,交通部

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