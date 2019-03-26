今天拚三讀！酒駕累犯強制加裝「酒精鎖」　 林佳龍支持

▲警察酒測臨檢盤查。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

生活中心／綜合報導

酒駕造成許多家庭破碎，立院昨初審「道路交通管理處罰條例」修正草案，已經吵了7年的加裝「酒精鎖」議題仍無共識，交通部原本認為欠缺國際標準、成本過高，經過多位立委提案後已趨軟化。交通部長林佳龍要求交通部研議可行方案，預計今（26）日交付立院協商。

立委蕭美琴昨在立院直指，目前許多國家都推出酒精鎖政策，而且也行之有年，許多研究也證實酒精鎖可以非常有效去阻止並降低酒駕犯罪率，不懂交通部到底還有什麼顧慮？還有什麼理由反對、保留？

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▲林佳龍表態支持車輛加裝酒精鎖，但不會是全面加裝。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部表示，民國101年至106年就已經多次討論，但尚存在欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹及欠缺機車酒精鎖等問題，且酒精鎖初步報價的成本要約新台幣15至20萬元，易衍生對未飲酒民眾不公的疑慮。

蕭美琴立即拿出在美國最大購物網站Amazon查到的商品資訊回擊，自主性可安裝的酒精鎖產品，價格僅799美元，這跟交通部所宣稱要15到20萬的報價落差很大。對於是否支持車輛加裝酒精鎖，林佳龍表態「支持」，26日會與法務部等相關跨部會單位一起研議，希望就立法面跟執行面希望找到具體解決方案。

至於草案其他內容，還有提高罰鍰、同車共責、吊銷駕照等多數條文，昨僅通過自行車駕駛人酒駕罰鍰增加一倍的條文，保留的條文已有不小共識，待交通部研擬確切文字後，可望今日下午院會完成草案二、三讀。