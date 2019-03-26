深圳甜美女記者貼身採訪　甜笑讓韓國瑜失守「再一題」　　

▲深圳衛視女記者陳佩瑤貼身採訪韓國瑜，反倒成了媒體焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／深圳報導

高雄市長韓國瑜出訪大陸期間，在舉行聯訪記者會時都會請媒體每人只問一個問題，但在深圳的這兩天，一名深圳衛視女記者陳佩瑤卻成功突破韓國瑜防線，甚至在鹽田港時，韓國瑜還送給了女記者一顆鳳梨酥，讓陳佩瑤直呼市長是暖男。

▲深圳衛視女記者陳佩瑤貼身採訪韓國瑜，反倒成了媒體焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳佩瑤在深圳衛視擔任記者已經三年時間，這一次負責韓國瑜在深圳期間的貼身採訪，第一天韓國瑜在跟深圳市委書記王偉中見面後召開記者會時，陳佩瑤率先發問，不過就在韓國瑜回答完以後，陳佩瑤又要發問，不過韓國瑜出訪大陸期間有一項規定就是「每人僅問一題」，但是陳佩瑤還是再度提問，雖然遭到高雄市政府新聞局長王淺秋的制止，但韓還是出聲援助，讓她問了第二道問題。

▲深圳衛視女記者陳佩瑤收到韓國瑜親手送的鳳梨酥，還特別拍照 。（圖／陳佩瑤提供）

就在25日韓國瑜跟國台辦主任劉結一會面後，舉行媒體聯訪，陳佩瑤又在記者會當中提問，甚至為了要發問第二題，也不顧形象不停原地跳躍，就是為了要吸引韓國瑜的注意，再度成功破關，讓韓國瑜說：「好好好，請請」，新聞局長王淺秋請人把麥克風遞給陳佩瑤的過程當中，也忍不住爆料：「這位甜美的女記者，市長今天有送鳳梨酥給你」，當場讓陳佩瑤小害羞了一下。

不過甜美系的陳佩瑤不僅屢次成功破關韓國瑜，也讓同時其他採訪記者注意到，就在韓國瑜結束記者會後，紛紛找陳佩瑤拍照，現場就變成了一場小小粉絲會的感覺。陳佩瑤在貼身採訪韓國瑜兩天之後，她覺得韓國瑜相當隨和，很熱情的一個人，「他特別的幽默，經常給我們媒體可以報導的梗，他對身邊的人都非常細心體貼。」

▲深圳衛視女記者陳佩瑤貼身採訪韓國瑜，反倒成了媒體焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲深圳衛視女記者陳佩瑤貼身採訪韓國瑜，反倒成了媒體焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）