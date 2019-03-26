釣蝦場驚見韓國瑜！台中哥一看嚇壞「禿頭100％神複製」　本尊害羞回應

▲超級像！（圖／左／ETtoday攝；右／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜從22日開始展開為期6天的「經濟之旅」，訪問澳門、深圳、廈門等城市，目前共簽下53億元台幣的農產品訂單。韓市長每天行程滿檔，但台中大里卻有一名「韓國瑜」現身釣蝦場，而且甩竿姿勢100分，瞬間在網路爆紅，本人也跳出來回應了。

從男網友23日PO在臉書「爆廢公社」照片可見，一名穿著刺有圖騰黑色外套、牛仔褲的男子，正坐在藍色塑膠椅上帥氣揮竿，神情還超級認真；但隨意一看可發現，男子超像高雄市長韓國瑜。

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▲噘嘴根本百分百複製。（圖／翻攝自爆廢公社）

男子不僅神韻超像，連光禿發亮的頭頂、僅剩兩邊的頭髮、有點厚度的雙唇，以及臉的弧度都超級像，相似度高達90％，根本是韓國瑜本人，不仔細看還以為是韓市長。

原PO還在貼文上打趣韓國瑜的名言，「竿甩的出去，蝦釣起來，釣蝦場發大財」，最後還hashtag寫下「#捕獲野生韓市長」，很開心能有這機會遇到。

其實這位這位「韓國瑜」本名姓郭，由於長得太像的關係，每天走在路上都被喊「韓市長！韓市長好」，讓他很不好意思。根據《中天新聞》報導，郭姓男子透露，他自己也算半個韓粉，所以被誤認並不覺得困擾。

郭姓男子在釣蝦場裡100分甩竿姿勢，引來近6000名網友笑噴說，「原來去澳門是幌子，躲在這釣蝦」、「這是韓國蝦」；不過，也有人認為比較像其他明星，「比較像韓國瑜與周杰倫的綜合版」、「我以為周杰倫去釣蝦」、「玖壹壹春風什麼時後禿頭了...」、「韓春風」。

有趣的是，還真釣出郭姓男子的老婆在留言區回應，嚇得她留說「.......怎麼把我老公貼上來了？」並大方附贈一張丈夫正面照，一看還真比較不像韓國瑜了。

韓國瑜每天行程滿檔，25日到深圳簽下9.2億元的農產品訂單，4天行程一共3個地點，簽下的訂單金額為44億元新台幣；他今（26）日又與廈門市簽下9億合約，此行累積下來的訂單金額已達新台幣53億元。

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▼老婆直接出賣「韓國瑜丈夫」正面照一波。（圖／翻攝自爆廢公社）

▼ 蔡英文、韓國瑜、柯文哲齊聚 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▼高雄市長韓國瑜22日訪大陸、香港、澳門。（圖／記者吳奕靖攝）

▼韓國瑜抵廈門高鐵站。（圖／高雄市政府提供）