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快訊／國民黨徵召2020選總統！　韓國瑜回應了

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記者蔡紹堅、朱世凱、林柏安／廈門－台北連線報導

高雄市長韓國瑜一行今（26）日中午前往廈門，稍早聯訪中有記者提問，聽說國民黨有意強迫徵召選總統，對此有何看法？韓回應，「2020不在我考量之內。」

▲韓國瑜廈門出席簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜廈門出席簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

他也指出，「要李佳芬當市長我感覺非常惡劣，我覺得為什麼要這樣子惡意設計，等於是在醜化我們，這是家天下了。李佳芬出來選高雄市長，任何情況都不可能。」

也有記者問，「最近朱立倫有一些動作，有說到在金門簽兩岸和平協議，您怎麼看待？」韓國瑜稱，「現在兩岸協議不在我考量之內，2020參選總統根本不在我考量內，現在就是要把高雄經濟衝起來，自己的根沒有做好，在想那些做什麼呢？」

韓國瑜說，「把高雄經濟全部衝起來，把高雄活力、資源、能見度全部釋放出來，這是我們此時此刻真正要努力的目標。」

中國台灣網記者問及，這次大陸行有很多雜音，回去可能會面臨壓力，是否會影響未來的交流，下一步有什麼打算？韓國瑜表示，「你看我們的表情會是害怕的樣子嗎，我們一心一意為人民打拼，只要全力去衝人民自然會感受到的。」

他直言，我們在外面拚了52億的訂單，台北要罰我50萬，這是不是腦袋壞掉了，這不是好笑跟荒謬嗎？「有些無聊的力量、無聊的人一擁而上攻擊韓國瑜，我一點都不害怕，就面對就好了，我們沒有私心。」

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關鍵字：韓國瑜,農漁產品,採購,選總統,國民黨,登陸,廈門,2020,李佳芬,市長

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