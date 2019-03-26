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東森農場替農民拚內銷經濟　韓國瑜、盧秀燕幫忙賣出去

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東森購物賣台中東勢茂谷柑（圖／東森購物提供）

▲台中市農業局長蔡精強（右）、茂谷柑達人張明煌（左）親自到東森購物台棚內推銷好吃的東勢茂谷柑。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

替農民盡一份心力，東森農場系列近期連續兩檔分別推出美濃北蕉及東勢茂谷柑，不僅特選外銷等級規格，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕也都特別錄製影片大力推薦為品質掛保證，打響話題，吸引東森購物900萬會員大軍關注，一開賣就秒殺搶光光，賣出好成績；東森購物表示未來將持續與各地政府、農會洽詢，找尋好品質農產品推薦給消費大眾。

支持台灣在地農業，繼33分鐘賣光12噸高雄美濃北蕉的最狂銷售後，東森購物旗下電視購物再度發揮通路力量，攜手台中市政府、東勢農會，特選外銷等級27A規格東勢茂谷柑獨家眅售，由於是國內少有機會能夠吃到的高品質茂谷柑，且一箱12公斤、平均約53～55顆，賣880元含運，從產地直送到府，在家就能輕鬆品嚐在地好味道，讓許多會員看到後立刻發起團購力量，1小時內就把限量1,000箱、共55,000顆茂谷柑全部搶購一空，除了不想錯過鮮甜好滋味，更重要的是能夠直接力挺果農。

東森購物賣台中東勢茂谷柑（圖／東森購物提供）

▲收成1,000顆茂谷柑裡只有60顆符合外銷27A規格，因此東森購物特選外銷等級27A規格茂谷柑獨家銷售，引起一股熱烈搶購。（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物義賣高雄香蕉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲高雄市農業局長吳芳銘（右）、美濃農會總幹事鍾清輝（中）先前曾特地北上到東森購物台，進棚賣外銷等級高雄香蕉，最後把限量1,000箱香蕉提前在33分鐘賣光光，幫蕉農拚經濟。（圖／記者徐文彬攝）

東森農場秉持嚴選品質層層把關，水果、蔬菜從產地直送宅配到府，因此推出後受到廣大會員的熱烈好評和迴響，像是台南麻豆老欉文旦、高雄大樹鄉玉荷苞、花蓮鳳林大西瓜、枋山黃金愛文芒果在欉紅等當季一推出後，皆創下熱賣佳績，消費者在家就能品嚐到鮮甜的在地好滋味，另一方面，好的農產品可以及時賣出去，幫助農民增加收益。

尤其當有農產品盛產過剩，東森購物董事長王令麟一聽聞消息，立刻發起號召幫助農民渡過難關，過去曾與新竹縣峨眉鄉合作幫忙賣滯銷桶柑，一開賣即湧入大批訂單，40分鐘內狂賣2,000箱，訂購爆量到農會沒紙箱裝，最後總計銷售共4千箱、8萬斤、36萬顆桶柑。

去年底則是收購雲林高麗菜愛心義賣，一箱20kg、約8顆只賣230元，加碼再送東森幣230元，短短40分鐘共售出2,200組，約44公噸，超過17,000顆，其中有民眾一口氣買了100組。此外也協助屏東高樹鄉善導書院公益義賣金鑽鳳梨，首播秒殺300組、共3,000顆鳳梨。

東森購物與農民站在一起，不收取任何費用協助農產品行銷，將銷售所得全部回饋給農民，也因此獲得農糧署頒獎感謝，是網路購物及電視購物通路中唯一獲得表揚。東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷表示，為了幫忙農民，東森購物小農系列將持續做下去，發揮東森嚴選精神，不只提供一個好看、好買的渠道，也消費者能買得安心有保障，希望社會大眾一起關懷在地小農。

►►東森農場 關懷系列 東勢茂谷柑
 

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關鍵字：東森購物,王令麟,水果,農產,東森農場,韓國瑜,盧秀燕

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