肌肉空少PO「25年禁藥癮後果」　腐爛鼻肉從洞中流出...

▲伊恩分享自己25年的吸毒經驗。（圖／翻攝自Ian Higginson臉書下同）

國際中心／綜合報導

毒品害人看似大家都知道的道理，卻不是表示面對的時候，大家都能克制。英國一名44歲男子伊恩（Ian Higginson）近日在自己的社群網站上，勇敢貼出自己的「25年惡習」在吸食古柯鹼的日子中，竟然出現鼻子流出腐爛噁肉的情況，就連醫療團隊都相當震驚。

根據英國《太陽報》報導，伊恩染上古柯鹼已長達25年，甚至連鼻孔都出現潰爛的現象，曾擔任過空少的他，因為過去飛到加勒比海工作而認識當地的毒梟，沒想到卻因此染上惡習，還將大筆的金錢丟進去買古柯鹼，最後丟了工作變成兼差警衛來滿足自己的毒癮，就連母親留下的房子拿去變賣。

伊恩2016年終於被送進勒戒所勒戒，當時因為他的鼻孔都已經潰爛，腐肉都直接流下，「醫療人員原以為是罹患癌症，經過切片檢查後，才發現原來是因為對古柯鹼過敏。「直到後來我才發現古柯鹼對我沒有任何的好處，但那是要到你願意抽離，你才會知道。」回想起自己因為吸食古柯鹼常常和家人、好友衝突，勒戒後的伊恩驚覺自己這25年來的惡習已經吞噬掉自己的大半生活。

即便自己身體已經出現警訊，但伊恩卻沒有停止吸食，直到2018年6月才決定徹底戒掉，如今伊恩已經跟女友過著美滿的日子，也大方分享出自己的經驗，希望可以鼓勵還沉淪在毒品世界裡的人，「就算只有幫助一個人，那都很值得。」