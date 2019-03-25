他幸運搭「女力班機」！火辣金髮母女當正副機師...回眸笑太殺

▲溫蒂和凱莉是一對母女機長搭檔。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

現代人雖提倡男女平等，但在社會職場上，有些工作還是會有些既定印象認為「有些工作」只適合給某些性別的人去做。日前一名美國大學教授約翰（John R.Watret）搭上了達美航空（Delta Airline）從洛杉磯到亞特蘭大的班機，沒想到幸運的碰場機長、副機長搭班竟然是一對母女，儼然打破過去對於「機師」屬於陽剛工作的刻板印象。

根據英國《獨立報》報導，約翰在登機後，聽到一個孩子嚷著想要參觀機長室，沒想到意外發現在駕駛艙的正副機師，居然是兩名外型亮眼的母女。約翰訪問了幾句後，在推特上發文表示，「這對母女溫蒂（Wendy Rexon）和凱莉（Kelly Rexon）真的是非常鼓舞人心的女性。」

Inspiring for everyone, women and men, and most importantly kids growing up https://t.co/aOJd9d0J0R — Anant Bhan (@AnantBhan) 2019年3月18日

這也讓部分網友分享出自己跟家人工作的照片，甚至還有一對父子也同樣都是正副機長，一起上班時的確心裡感到相當輕鬆。而凱莉事後也被媒體關注到，更發現家裡除了母親跟自己之外，就連爸爸、姐姐也都是機師，可以說是「機師家族」。

而在電影《驚奇隊長》上映後，的確引起「女力」的關注，網友們在看到凱莉跟母親一起駕駛飛機的貼文後，也直呼「女性的力量已經越來越強大了」、「希望可以啟發更多有能力的女性，為世界一起努力啊！」