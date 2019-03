他幸運搭「女力班機」！火辣金髮母女當正副機師...回眸笑太殺

▲溫蒂和凱莉是一對母女機長搭檔。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

現代人雖提倡男女平等,但在社會職場上,有些工作還是會有些既定印象認為「有些工作」只適合給某些性別的人去做。日前一名美國大學教授約翰(John R.Watret)搭上了達美航空(Delta Airline)從洛杉磯到亞特蘭大的班機,沒想到幸運的碰場機長、副機長搭班竟然是一對母女,儼然打破過去對於「機師」屬於陽剛工作的刻板印象。

根據英國《獨立報》報導,約翰在登機後,聽到一個孩子嚷著想要參觀機長室,沒想到意外發現在駕駛艙的正副機師,居然是兩名外型亮眼的母女。約翰訪問了幾句後,在推特上發文表示,「這對母女溫蒂(Wendy Rexon)和凱莉(Kelly Rexon)真的是非常鼓舞人心的女性。」

Inspiring for everyone, women and men, and most importantly kids growing up https://t.co/aOJd9d0J0R

這也讓部分網友分享出自己跟家人工作的照片,甚至還有一對父子也同樣都是正副機長,一起上班時的確心裡感到相當輕鬆。而凱莉事後也被媒體關注到,更發現家裡除了母親跟自己之外,就連爸爸、姐姐也都是機師,可以說是「機師家族」。

而在電影《驚奇隊長》上映後,的確引起「女力」的關注,網友們在看到凱莉跟母親一起駕駛飛機的貼文後,也直呼「女性的力量已經越來越強大了」、「希望可以啟發更多有能力的女性,為世界一起努力啊!」

Just flew from LAX to ATL on Delta piloted by this mother daughter flight crew. Great flight. Inspiring for you women. pic.twitter.com/4Gk1vHCcZ1