8年級屁孩「酒後當街交疊」　好友嗨翻拿手機拍...全送進校長室

▲俄羅斯國中小情侶酒後春宮。（圖／翻攝自VK下同）

國際中心／綜合報導

現代小孩的開放程度，已經不是過去的思想可以理解，在資訊和同學朋友間的流通，適當的兩性教育是必須的。日前俄羅斯網路上流傳一段讓家長相當震撼的影片，一對8年級（約國中）的情侶在喝醉之後，竟在光天化日之下之間身體交疊躺在地上，旁邊一名男同學也直接打開手機拍攝，並且傳到網路上。

這段影片的截圖被傳到俄羅斯社群網站VK後，立刻引發網友熱烈討論。而事發的地點烏法（Уфа）160號中學傳出這件性醜聞，主要是因為影片拍攝的角度及畫面相當清晰，3名學生在酒後爬上住家屋頂，其中女學生愛戴兒（Адели Гумеровой)）被年有謝爾蓋（Сергея Дубовика）強壓在地上，並且脫去褲襪，當下沒有反抗，全程也都被同學丹尼斯（Денис Пахомов）錄下。

▼影片截圖流出，震驚家長。

影片讓許多家長相當震驚，校方也立刻傳喚學生父母到學校釐清狀況，而愛戴兒事後也表示，「我是遭到強迫的！」其他將交由學校及警方去處理。

不少網友看到影片截圖後，也表示「現在的孩子真的教育不能等」、「這要是我的小孩我一定會氣死」、「國中生喝酒這在俄羅斯布是很正常嗎？」、「尊重女生很重要吧！」

▼女學生的臉被清楚拍到，校方立刻找到人。