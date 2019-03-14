影／手機充滿「腿庫照」！她開相簿意義超不明　媽媽們爆點頭：還都是連拍

網搜小組／綜合報導

少女們還未婚時，手機裡應該多少都會有自己的自拍照；但是當了媽媽後，手機裡大多充滿了小孩的照片，其中也不乏意義不明的「幼兒自拍照」。一位媽媽在臉書中貼出一張「小腿庫」的照片，無奈表示自己總是可以在相簿中發現這系列的圖片。貼文接著也引發家長們的共鳴，點頭表示「而且都是會連拍」、「還有很多特寫鼻孔照」。

▲好可愛的腿庫～ （圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

「媽媽總是可以在手機裡發現這種照片...。」一位媽媽在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，只見圖中有一雙孩子肉肉的腿，原來是孩子趁大人不注意時，拿手機按到拍照鍵，意外記錄了各種意義不明的身體部位照，事後媽媽滑手機時才發現，覺得既無奈又好笑。

▲ 好多寶寶腳 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，不少媽媽們猛點頭表示認同，還貼出了各式孩子自拍的照片分享，「沒錯滿滿的都是自拍照」、「這腿庫很可愛」、「而且一張都捨不得刪」、「天啊！超愛寶寶腳的」、「趁我睡覺時，自己拿我手機拍」、「而且都是會連拍」、「這腿庫，好想咬」、「還有很多特寫鼻孔照」、「我的是一堆額頭照」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼意義不明的額頭照XD 。（圖／翻攝自爆廢公社）