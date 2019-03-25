中聯辦什麼單位？張宇韶：指導教授是蘇起　韓國瑜最好不知道





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜率市府團隊赴港澳深廈進行交流，在港澳分別見了兩地特首和中聯辦主任，引發外界熱烈討論。儘管韓國瑜過去一直強調自己是「政治0分，拚經濟100分」，但兩岸政策協會研究員張宇韶卻認為，會見差不多等級的人士就好了，「多的都叫政治100分」。

張宇韶25日上《雲端最前線》時提到，韓國瑜跟他都是念政大東亞所，所以理論上來講，他學的中共黨史跟中共對台統戰的內容都跟自己一樣，「那為什麼我會跟他有不同的解讀呢？不知道是他沒學好，還是我沒讀通？」

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

張宇韶說，為什麼大家會批評韓國瑜？因為「時機不對、身分不對、性質不對」。時機不對，大家都知道習5點「一國兩制」、「台灣方案」，而且九二共識已經被夷平了，更重要的是兩岸關係在習5點後起了重大變化，國民黨許多高層跟過去主張九二共識的人，在面對這個議題之中，十分地敏感，但韓國瑜卻不一樣，選擇「主動出擊」。

張宇韶提到，第二個是「人進貨出」、「經濟100分」、「兩岸經濟社會交流」，應當是藍綠的常態，每一個縣市首長應當都自由行銷農產品，不論是藍、綠執政，地方縣市首長做這樣的事情，盡量都是經濟100分，大家都應該給予肯定，「如果韓市長真的是經濟100分，我覺得沒有問題，但經濟100分的標準是什麼？去見到特首，應該可以了吧？見到國台辦主任或副主任，我個人也覺得是理所當然，但為什麼要去見中台辦主任呢？」

▲高雄市長韓國瑜昨會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

張宇韶說，明明知道見中聯辦主任動見觀瞻，可是自己覺得韓國瑜最有趣的地方是，喜歡透過個人語言把很敏感的事務講得理所當然，這叫「平凡的邪惡」。

張宇韶表示，中聯辦是什麼單位？韓市長碩士論文寫得是台港航權的談判，指導教授是前國安會秘書長蘇起，最好不知道中聯辦是什麼性質！

另外，為什麼賣水果要先去港澳？因為人家再推「粵港澳大灣區」嘛！那粵港澳大灣區的概念是什麼？就是把人家香港一國兩制，「漸漸一國一制化」。結果別人有這樣的想法，這麼剛好，韓國瑜就去香港和澳門，還見別人中聯辦，那「我這個念東亞所出身的學弟，用同樣的道理會不會質疑你？」假設角色對調，並且做一樣的事情，「相信他用東亞所專業，也會質疑我。」

張宇韶強調，路線為什麼先走港澳？然後見特首後，還要見中聯辦主任？接下來要去深圳廈門，深圳是大彎區的核心，也就是未來深圳的發展，想要跟整個粵港澳做結合，「能夠理解這是他競選承諾，但如果是要做經濟100分的事情，我還是覺得下午去見國台辦主任劉結一差不多等級就夠了，多的，我都認為叫『政治100分』啦！」