韓國瑜批歪七扭八　府：有基礎知識就知中聯辦是一國兩制機構

▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／諾魯報導

總統蔡英文24日抵達友邦諾魯，日前在帛琉受訪時，針對高雄市長韓國瑜訪中聯辦，提醒有製造一國兩制的氛圍，但遭韓國瑜批評「想法歪七扭八」。對此，總統府發言人黃重諺24日受訪時表示，如果對兩岸關係、國際政治有基礎知識，就清楚中聯辦是在香港執行一國兩制的機構。

韓國瑜在首次訪問香港時，就前往香港中央駐港聯絡辦公室（中聯辦）與中聯辦主任王志民見面。對此，蔡英文在帛琉接受隨行記者訪問時表示，中聯辦是中國在香港實施「一國兩制」的重要機構，安排韓國瑜訪問中聯辦，很難排除是在製造一國兩制的氛圍，「不清楚韓國瑜有沒有這樣的警覺」。

對於，蔡英文的此番言論，韓國瑜在澳門受訪的時候表示，不管遇到任何好朋友都敞開心胸，真誠相對，要多做生意多交朋友，「歪七扭八的看法，我想非常不值得一提，而且沒有意義」。

對此，黃重諺在諾魯的晚間受訪時回應，如果對兩岸關係，或者對國際政治有基礎知識都清楚，中聯辦的全名是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，這在國際上就是執行一國兩制，在香港執行一國兩制的機構，而總統做這樣的提醒也是基於所有的政治人物、公職在執行兩岸交流的時候，要特別注意這個部分。

黃重諺強調，從香港很多的進步團體、民意代表，以及媒體的反應，都可以看出總統為何有這樣的提醒。