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看韓國瑜訪中聯辦　周偉航批「嘻嘻哈哈」：國民黨的麻煩大了！

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▲▼韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜登陸促進兩岸經濟，行程中還安排拜訪大陸駐港最高機關中聯辦，引發爭議。對此，輔大教授周偉航25日在「特急件小周人渣文本」臉書提到國民黨70年前的歷史，抨擊韓國瑜態度嘻嘻哈哈，國民黨的麻煩大了！

周偉航表示，70年前，也就是1949年的3月25日，國民黨組成了和談代表團，準備前往北平進行國共和談。4月15日，周恩來在和談會中提出最後版本的「國內和平協定」，「但國民黨遲未接受，於是和談代表團成員全數叛變投共，共軍也隨即大舉渡江擊潰國軍，中華民國就一路逃來台灣。」

周偉航問，70年後的今天，有國民黨人還記得這段歷史嗎？50年前的老蔣，40年前的小蔣，甚至最近1、20年前的事，看來也都沒人在意了，「國民黨人的眼睛只看得到2020年的1月11日（總統大選日），完全沒意識到以前國民黨犯過什麼錯。」

周偉航批評，看到韓國瑜嘻嘻哈哈，完全沒有意識到問題嚴重性的踏進香港「中聯辦」，就知道國民黨的麻煩大了。

▲▼周偉航批韓國瑜。（圖／翻攝特急件小周的人渣文本）

▲周偉航批韓國瑜。（圖／翻攝特急件小周的人渣文本）

針對訪中聯辦引發抨擊製造一國兩制氛圍，韓國瑜回應，雙方都是情感之間交流，出訪拚經濟是相當辛苦，國內酸言酸語，是沒有意義的，「尤其是人已經在外面，還在背後說風涼話，相當無聊」。

▲高雄市長韓國瑜昨會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

ET快訊
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關鍵字：韓國瑜,中聯辦,周偉航

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