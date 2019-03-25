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雲端最前線／旋風訪港澳！韓國瑜讓民進黨扣紅帽成無效攻擊？

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜旋風訪港澳，而他兩度前往中聯辦的政治動作，引來民進黨全力圍剿，不過，從韓國瑜種種表態觀察，不僅沒在怕，更有意挾強大人氣，讓民進黨扣紅帽式的批評，成為「無效攻擊」。另外，國民黨主席吳敦義表示，將以被動徵召韓國瑜，外界預料國民黨推韓國瑜參選2020似已大勢底定。《雲端最前線》25日邀請台北市議員王鴻薇、台北市議員高嘉瑜、兩岸政策協會研究員張宇韶、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入分析韓國瑜與中聯辦主任密會後續發展以及國民黨2020初選機制風波等議題。

韓國瑜日前接連與香港中聯辦主任王志民，澳門中聯辦主任傅自應會面，引來民進黨全力圍剿，韓國瑜受訪時強調，都是情感之間交流，也再次回擊外頭的酸言酸語，「相當無聊！如果今晚還有安排會議、宴請，他也會欣然接受」。

對此，總統蔡英文人在南太平洋出訪，她23日受訪時回應，此舉很難排除是在製造一國兩制的氛圍，「我也不清楚韓市長是不是有這樣的警覺」。然而，陸委會23日回應稱，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無限制，相信高雄市府會秉持對等尊嚴原則，處理相關官方互動，期望韓市長正面看待外界疑慮並主動說明，「回應台灣民意對政治人物展現民主力量的期許。」

▲▼韓國瑜參訪深圳燈光秀。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜參訪深圳燈光秀。（圖／記者吳奕靖攝）

針對陸委會要求解釋與聯辦見面的疑慮，韓國瑜回應，難道又要說出賣高雄嗎？如何出賣？陸委會也好，各界酸言酸語以及不必要雜音、言論，非常無聊一點意思都沒有，未來高雄一定要把心胸打開，廣納五湖四海，掌握住每個商業發展機會，而城市接待只要時間允許，都會坦開胸懷，對於所有接待都是開心的。

但政治評論家蔡詩萍在臉書寫下「給韓國瑜市長一封公開信」, 內容提及韓國瑜的弱點，並批評韓國瑜「自我港澳化」的危險。他認為，韓國瑜近日見港澳的中聯辦官員，從各角度看都是見仁見智，但地點是在公開的多人場合，「我不認為問題很大！」但韓國瑜開玩笑說出「我也可以選澳門特首」這句話，這是不能亂開的玩笑，韓國瑜自身是人民用一票一票普選出來的，卻自我矮化成可以選非民主票選出來的特首，相當不恰當。

蔡詩萍也點出韓國瑜的弱點是過分「輕飄飄」。他指出，「所謂輕飄飄，是指，他太把複雜的事物，簡化為幾句順口溜。選舉時，這非常好用，且有效」，但執政後卻又是另一回事。


▼前新北市長朱立倫、國民黨黨主席吳敦義。（合成圖／記者張榮恩、范綱儀攝）

▲▼朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者張榮恩、范綱儀攝）

日前傳出國民黨中央內有共識可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。對此，前新北市長朱立倫24日表示，自己一再強調，要徵召就大大方方地徵召，若國民黨中央確定徵召韓國瑜，自己會大力支持，但是沒有所謂的「徵召式初選」，或是「初選式徵召」，如果要參加，初選者就自己來報名，不然就是確定徵召韓國瑜。

吳敦義則表示，各種徵召都會有不公平，自己已經再三考量，只有讓韓國瑜被動領表，因為韓國瑜才剛當選高雄市長，如果國民黨不徵召，韓國瑜哪好意思跑來登記？登記後就參加初選，這完全公平，是「最公平無私的做法」。《雲端最前線》25日邀請台北市議員王鴻薇、台北市議員高嘉瑜、兩岸政策協會研究員張宇韶、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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關鍵字：雲端最前線,楊文嘉,韓國瑜,吳敦義,朱立倫,國民黨,2020總統大選

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