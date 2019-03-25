百萬人無家可歸！熱帶氣旋襲捲非洲3國　花蓮慈濟募愛心

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮發起募心祈禱活動，帶領院內同仁、志工以及現場求診的民眾，共同祝福非洲三國早日恢復家園。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

熱帶氣旋「伊代」3月14日晚間起挾帶狂風、暴雨、洪水襲擊非洲東南部，莫三比克、辛巴威、馬拉威三國受創嚴重，已釀成超過七百人死亡，數以千計災民被困屋頂樹上，百萬以上的居民無家可歸。25日花蓮慈濟醫院院長林欣榮發起募心祈禱活動，帶領院內同仁、志工以及現場民眾，祝福非洲三國早日恢復家園。

▲現場有小弟也發願共同響應。



雙手合十虔誠祈禱。林欣榮院長表示，天災跟疾病都是無常的一種，沒有人希望遇到，現在最重要的就是如何拯救目前受困的民眾，希望能募集眾人的愛心，盡自己的能力，幫助莫三比克、辛巴威及馬拉威三國能重建家園。如果民眾有意願響應，可以上慈濟基金會官網，或者透過花蓮慈院社會服務室聯繫。

▲林欣榮院長表示，誠心地祈禱是對災民的祝福，也是自我的期許。



如同疾病可以透過平常的身體保健及健康檢查來預防、早期發現早期治療，藉由環境保護也能減輕極端氣候帶來的嚴重天災。林欣榮院長表示，誠心地祈禱是對災民的祝福，也是自我的期許，期許能多關心自己的身體，同時保護地球的大環境，誠摯邀約大家能一同祈願天下無災無難。