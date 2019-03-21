微創手術再進化！　慈濟醫院獲國際醫學會多項大奬

▲花蓮慈院婦產部龐渂醛醫師（左）和住院醫師李佩蓁（右），改良現行的微創手術方式缺點，亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會的各類報告評比中，獲得多項大獎肯定。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

婦科微創手術隨著醫療技術發展，花蓮慈濟醫院有了新進化。花蓮慈院婦產部龐渂醛醫師和住院醫師李佩蓁，改良現行的微創手術方式缺點，追求更佳的手術預後，在世界三大婦產科內視鏡醫學會之一的亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會的各類報告評比中，從日本、韓國、新加坡、印度、中國、泰國、馬來西亞等國中脫穎而出，獲得多項大獎肯定。

精熟微創腹腔鏡手術的龐渂醛醫師，改良了現行微創手術方式的缺點做，結合裝袋的方式和人工切條的優點，利用組織袋發展出「裝袋下人工切條法，以及「單孔腹腔鏡子宮頸韌帶保留子宮切除手術」，讓手術預後更佳。兩項改良手術方式，分別在口頭和手術影片報告得到第二名，在論文海報中得到第三名的肯定。

一般微創手術因為傷口小恢復快，但也限制了檢體取出的空間，過去在腹腔內使用碎瘤機（Power morcellator）有散布潛在惡性子宮肉瘤的疑慮，或是造成寄生性肌瘤（Parasitic myoma）、內膜異位症、腹膜炎、臟器受傷等併發症。

龐醫師表示，花蓮慈濟婦科微創手術團隊，改良了現行微創手術檢體取出體外的方式，將檢體在腹腔內裝袋後，將袋口經牽開器傷口拉出，透過人工切條的方式取出檢體。相對於傳統腹腔鏡碎瘤機，「裝袋下人工切條法」讓檢體所有碎片和組織液皆留在袋內，可以避免檢體碎片遺留在腹腔內，造成潛在癌細胞擴散或者醫源性寄生性肌瘤等問題，因此對病人更加安全。

另外值得一提的是，在進行子宮次全切除手術時，雖然保留子宮頸以降低骨盆底創傷，但術後仍會有點狀出血及潛在子宮頸病變的缺點。龐醫師和微創手術團隊發展出「單孔腹腔鏡子宮頸韌帶保留子宮切除手術，透過一次手術兩個階段來進行。

龐醫師表示，手術第一階段：腹腔鏡子宮次全切除手術和子宮頸內頸錐狀切除；第二階段則是將經陰道子宮頸外頸錐狀切除，把子宮頸最易癌化的上皮轉換區和所有的子宮內頸腺體切除。龐醫師持續追蹤了兩年50位接受了單孔腹腔鏡子宮頸韌帶保留子宮切除手術的病人術後情形，病人皆無出現點狀出血，且子宮頸抹片檢查也沒有發現子宮頸上皮病變的情形，預後相當良好，也改善了子宮次全切除手術的缺點。

而婦產部目前第二年住院醫師的李佩蓁，也在婦產部婦科主任丁大清的指導下，以減孔洞方式進行達文西微創子宮肌瘤切除手術，突破過去傳統達文西手術至少需四個孔洞以上才能操作，透過單一孔洞置入多組器械，雖然手術操作範圍較狹窄困難，但手術傷口小、病患手術疼痛較輕且恢復更快。這項手術方式，也讓李佩蓁醫師在各國眾多年輕醫師組（Young APAGE Group，YAG）的手術影片報告中脫穎而出，得到年輕醫師組（Young APAGE Group，YAG）第一名。

「更快、更小、更少」是微創手術的三大特色。龐渂醛醫師表示，目前婦科微創手術已經發展相當純熟，不僅能大幅減少出血量，且術後較不痛、恢復快、住院天數少，是婦女朋友在治療婦科疾病上的一大福音。除了透過腹腔鏡進行微創手術，花蓮慈院2014年更引進達文西機器人手臂，藉著3D呈現方式與10倍放大效果，協助醫師執行複雜度更高的婦科或婦癌手術，能更完整保留神經、血管等構造，提供病人與家屬婦科治療的新選擇。