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趕路2400公里！ 南非慈濟馳援馬拉威熱帶氣旋澇災

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▲▼印度洋熱帶氣旋伊代(Idai)造成非洲莫三比克、辛巴威、馬拉威嚴重災害，非洲慈濟志工自2019年3月11日起就陸續前往災區勘災、救災。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

印度洋熱帶氣旋伊代(Idai)造成非洲莫三比克、辛巴威、馬拉威嚴重災害，非洲慈濟志工自2019年3月11日起就陸續前往災區勘災、救災。南非慈濟志工前往2400公里的馬拉威協助救災，發放玉米粉及援建受災戶房屋，當地酋長跟著慈濟志工一起投入，更感恩慈濟的愛心帶動了村民自發性幫助受災鄉親。

熱帶氣旋伊代在3月兩度登陸莫三比克，非洲東南部國家傳出洪水災情，根據ERCC的資訊，熱帶氣旋伊代造成的死亡人數和受損程度繼續上升，在接下來的24小時內，部分地區預計將遭遇暴雨和強風。

3月初，熱帶型低氣壓伊代登陸時造成馬拉威嚴重水災，馬拉威慈濟志工於3月11日啟動勘災。南非慈濟志工組成的跨國訪視團隊用了三天兩夜時間，搭巴士前往距離2400公里遠的馬拉威投入救災。儘管陸續有暴風雨、道路泥濘讓救災工作多次受阻，慈濟志工克服困難持續進行救災工作。

請繼續往下閱讀...

非洲慈濟前往馬拉威南部首府布蘭岱(Blantyre)的近郊青溝貝部落(Ching'ombe)啟動救災工作，發放玉米粉、援建受損的房屋。當地房屋以泥造為主，大雨一來有倒塌危險，慈濟選擇燒烤過的磚砌水泥援建房屋。除了幾名「以工代賑」的專業師傅，其餘工作都是當地人民自發性幫忙。

▼非洲慈濟前往馬拉威青溝貝部落啟動救災工作，發放當地主食玉米粉。

▲▼印度洋熱帶氣旋伊代(Idai)造成非洲莫三比克、辛巴威、馬拉威嚴重災害，非洲慈濟志工自2019年3月11日起就陸續前往災區勘災、救災。（圖／慈濟基金會提供）

▼馬拉威當地部落得知南非慈濟志工從大老遠來幫忙馬拉威，主動協助提水、運砂、搬磚，連婦女、小孩也一起發揮力量。

▲▼印度洋熱帶氣旋伊代(Idai)造成非洲莫三比克、辛巴威、馬拉威嚴重災害，非洲慈濟志工自2019年3月11日起就陸續前往災區勘災、救災。（圖／慈濟基金會提供）

青溝貝部落酋長高非．馬度卡尼（Godfry Madukani）帶動人民協助重建受災戶的房屋。當地人得知南非慈濟志工放下自己的事情來到2400公里遠的馬拉威，主動帶著工具協助提水、運砂、搬磚。婦女們帶著自家的鍋子、盆瓢，提供近100位的重建志工的午餐，有的婦女揹著小孩也來搬磚，孩童也開心跟著大人一塊塊搬磚塊，希望能發揮力量。

愛的循環在部落裡傳開，原本志工擔心前一晚的暴風雨影響蓋一半的房屋，但志工3月19日早上抵達部落時發現「牆面長高了」。原來當地人口耳相傳，一早就邀約更多人來幫忙，讓援建進度從一次1間、變成多間同時進行，南非慈濟志工在玉米田中穿梭著，一一了解每間房屋的結構是否堅固。

酋長高非感動表示，所有村民們內心非常興奮，慈濟帶動起全村民自動自發的愛心，感恩慈濟為村莊所做的一切。

▼馬拉威青溝貝部落酋長高非(左)協助慈濟，讓救災行動迅速展開。

▲▼印度洋熱帶氣旋伊代(Idai)造成非洲莫三比克、辛巴威、馬拉威嚴重災害，非洲慈濟志工自2019年3月11日起就陸續前往災區勘災、救災。（圖／慈濟基金會提供）

▼馬拉威當地部落人民口耳相傳、互相邀約協助慈濟援建受災戶房屋，讓進度加快。

▲▼印度洋熱帶氣旋伊代(Idai)造成非洲莫三比克、辛巴威、馬拉威嚴重災害，非洲慈濟志工自2019年3月11日起就陸續前往災區勘災、救災。（圖／慈濟基金會提供）

熱帶氣旋伊代在3月中第二次登陸莫三比克時已增強為三級，莫三比克、辛巴威仍有豪大雨、前往災區交通中斷，當地慈濟已準備物資作救災準備。

慈濟基金會表示，非洲慈濟志工長年在當地帶動愛與善的關懷，讓貧民也能發惠愛心幫助貧民，慈濟仍持續關注災區氣象及需求，想盡辦法、找方法馳援澇戶。

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關鍵字：慈濟,熱帶氣旋,南非,馬拉威,國際慈善,莫三比克,辛巴威

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