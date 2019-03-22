勝利國小響應水資源行動　關懷非洲缺乏乾淨用水兒童

▲台南市東區勝利國小，響應台灣世界展望會水資源行動，發起生命教育、義賣、節省用水、不喝飲料、不留廚餘等行動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

322日是「世界水資源日」，台南市東區勝利國小，響應台灣世界展望會水資源行動，發起生命教育、義賣、節省用水、不喝飲料、不留廚餘等行動，全校師生共同關懷非洲缺乏乾淨用水地區的居民及兒童，並持續資助住在衣索比亞、馬拉威的2名兒童，用愛改變世界、串連彼此的心。

根據聯合國兒童基金會數據指出，全球有21億人的家中沒有安全乾淨的飲用水，有四分之一的小學沒有乾淨的飲用水，且每天有700多名5歲以下兒童因不乾淨的飲用水而失去寶貴的生命。

台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」，回應兒童及家庭最迫切的需求，並透過「水資源行動」執行水資源暨衛生方案，建造水資源設備、改善衛生環境，為缺水國度孩子的生命注入希望的泉源。

台南市東區勝利國小今年透過義賣活動共募款4萬5千元，升旗時由佘豐賜校長、自治會小市長張愛馨同學、小議長楊昀蒨同學一起捐贈給台灣世界展望會；除了響應「資助兒童計畫」持續資助衣索比亞兒童Stotaw、馬拉威兒童Efelo，亦將愛心捐款投入「水資源行動」，希望缺乏乾淨用水國家的孩子不再因為喝到不潔飲水而生病、死亡，也不需為了長途取水而犧牲上學時間、能夠穩定求學，並且供應乾淨用水耕種、餵食牲畜，讓農作物與牲畜提供孩子及家人營養來源，同時提升家庭的生計能力。

勝利國小響應「資助兒童計畫」資助衣索比亞兒童Stotaw、馬拉威兒童Efelo已7年，每年收到兒童來信、最新近況與照片，都會公告讓全校師生知道，佘豐賜校長表示：「今年Stotaw16歲、Efelo11歲，每年收到他們的信件跟照片都會覺得很驚喜，彷彿真的看著他們一天、一天的成長，祝福Stotaw、Efelo能夠朝著夢想前進，也期待有一天能夠接待他們到勝利國小參觀。」

2019年世界水資源日的主題是「一個也不落下」，意即每個人都應該獲得安全、乾淨、價格合理、足夠的飲用水和衛生設施，但仍有21億人因為性別、種族、年齡、身障、社會地位、居住環境、氣候變遷或戰爭衝突而流離失所等因素，沒有安全、乾淨的飲用水。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君主任說：「一杯乾淨水，可以轉變孩子的健康、教育與未來！」希望透過勝利國小全校師生的響應，呼籲更多人重視水資源的議題，並捐款「水資源行動」幫助缺乏乾淨用水國家的兒童及居民生活獲得改善、生命得到轉變，並加入「資助童計畫」，祝福更多兒童獲得生命轉變的希望。