高鐵台南站送愛心　台北一日遊弱勢學童展笑顏

記者林悅／台南報導

台灣高鐵公司為關懷弱勢學童，3月23日特別安排社團法人台南市「康黃金慈善愛心協會」輔導的弱勢學童，搭高鐵到台北一日遊，希望透過這次活動，帶給弱勢學童一個難忘的回憶，也幫助他們拓展視野，增加生活體驗。

學童們對搭乘高鐵、造訪台北充滿無限期待，近日不斷討論高鐵列車、台北木柵動物園、台北101大樓等話題，言談中盡是對這次旅遊的期待與想像。

學童小駿、小任，是分別就讀於四、五年級的兄弟，媽媽必須身兼多份工作才能勉強負擔家計。兄弟倆常為了想多看媽媽一眼，熬夜等待夜班回來的母親。這次能夠搭乘高鐵遊台北，兩兄弟一直無限期待，三天兩頭就忍不住要問輔導老師一次：「到底什麼時候出發？」。兄弟倆都希望，經歷這趟高鐵旅程後，能帶回許多不一樣的體驗，和因工作無法同行的媽媽分享，讓媽媽也知道搭高鐵飛快的感覺以及電視新聞上常常看到的台北市，究竟有多熱鬧！

大力促成此活動的「和順工業區廠商協會」理事長陳文祥也是該會顧問表示，慈善會以興學助學義葬為宗旨，長期關懷義助弱勢家庭，近年來特別在台南市國小推動清寒家庭夜天使助學專案，期待小朋友長大後，也能幫助更多弱勢孩童回饋社會，讓慈善與愛心的種子傳承延續。感謝高鐵公司提供這群弱勢學童難得的高鐵之旅，開啟他們的視野。每位學童聽到這消息都雀躍不已，因為以往他們印象中的高鐵，只出現在電視和電腦上，這次能親身體驗搭高鐵是他們最大的夢想，相信這也是他們今年度最棒的禮物。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，台灣高鐵公司為落實企業的社會責任，持續透過舉辦公益愛心活動，積極關懷弱勢。希望透過這次活動，讓弱勢學童藉由高鐵列車的引領，獲得更多學習資源與正向經驗，並幫助他們在成長的道路上，有機會一窺更寬闊的人生視野。