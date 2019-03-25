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立院初審過！「自行車酒駕」加倍罰最高1200元　拒酒測罰2400元

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕修法延宕，交通部表示，會以開放態度，配合朝野協商。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

為遏止酒駕，立法院交通委員會25日審查朝野立委提出的道路交通管理處罰條例修正草案，針對自行車酒駕罰鍰，交委會通過提高2倍罰鍰金額；另針對道交條例第35條及67條有關汽車加裝酒精鎖、沒入車輛以及相關吊照懲處議題，交委會將併案於周二交付朝野協商，若朝野達成共識，最快明日可望三讀通過。

為重懲酒駕者，交委會進行朝野立委提出的10個道路交通管理處罰條例修正草案版本進行審查，其中，有立委提出110年新車全面加裝酒精鎖；酒駕累犯處以100萬罰鍰；若致人重傷或死亡應沒入車輛及吊銷駕照，並不得考領等。在上午進行完立委詢答後，下午交委會也進行逐條審查。

請繼續往下閱讀...

由於自行車酒駕肇事有逐年攀升趨勢，立委徐永明等人提案，要求提高自行車違規罰鍰金額，最後交委會也通過審查，修正慢車駕駛人經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，罰鍰金額由現行的新台幣300元以上600元以下罰鍰，提高至新台幣600元以上1200元以下罰鍰；若拒絕酒測，處新台幣2400元罰鍰。

▲▼立法院內政 交通 教育文化 委員會 徐國勇 林佳龍 潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍強調，針對酒駕修法，會配合朝野協商，來擬定具體可行的條文修改。（圖／記者屠惠剛攝）

會議中，交委會召委李昆澤指出，有關酒精鎖、酒駕累犯罰鍰以及吊銷駕照、同車乘客連坐罰等，道交條例第35條及67條內容將於併案於周二交付朝野協商，若朝野達成共識，最快明日立院就可望三讀通過。

另外，針對立委楊鎮浯等人所提的道交條例第18條之2草案，內容要求民國110年新登檢領照的汽車應加裝酒精鎖，但由於涉及範圍過大，可能會對未飲酒民眾造成不公疑慮，再加上其他委員也有在第35條條文進行酒精鎖處理，最後，交委會決議不予處理。

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關鍵字：酒駕修法,酒駕條例,交通部,酒駕,酒駕重懲,酒精鎖,林佳龍

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