「超盧男」吹到酒測器沒電　沒關係！警拿最新機型搞定

▲警方攔查遇「盧」男，拿出最新機器讓男子俯首認罪。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

18日凌晨1時30分許，台東警察分局豐里派出所巡佐徐茂雄、警員尤懷鈞執行巡邏勤務，巡經中華、衡陽路口時見一部小客車違規轉彎，便趨前攔查。當駕駛人搖下車窗，濃濃酒味撲鼻而來；雖聲稱願配合酒測，卻以拖延戰術讓酒測連連失敗，甚至吹到酒測器沒電，最後警方拿出最新機器，測得酒測值高達 0.64mg/l，駕駛啞口莫辯，警方訊後將男子依違反公共危險罪嫌送辦

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施姓駕駛在與警方對話時，坦承在傍晚時有與好友一同飲酒，但休息已超過4個小時且酒也退了，雖一再表示願意接受酒精測試，但要測試時卻花招百出，屢次自行中斷吹氣、以舌頭頂住吹嘴，或故意將吹嘴掉落地上，使酒測程序遲遲無法完成。

警方見其消極不配合，於是告知若再不配合或吹氣失敗，就要依拒測相關規定處置。施男馬上又辯稱沒有不配合、沒有要拒測等語。

但多次的酒測失敗使得酒測器電力耗盡。當豐里所所長顏敬庭從派出所再拿出另一台酒測器到現場，跟施男說是最新機型且功能精良：「無論氣喘、心臟病、高血壓甚至高齡80-90歲年長者都能簡單完成測試，年輕如他應該沒問題！」駕駛最後拗不過警方，只好配合接受酒測。

警方調查，施姓駕駛無前科紀錄。18日18時許與朋友餐敘飲酒後在友人家休息片刻，凌晨1時許自認深夜警察巡邏班次較少，自己運氣沒那麼差而開車返回住處。沒想到交通違規被眼尖員警攔獲，酒後駕車還遭警方識破送辦。