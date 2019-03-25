公民團體籲酒駕修法「同車共責」　怒吼：別逼我們上凱道！

▲台灣酒駕防制社會關懷協會在立院舉行「酒駕修法拼三讀？全民監督」記者會。（圖／翻攝陳曼麗臉書，下同）

記者胡順惠／台北報導

立法院交通委員會今（25）日審查「道路交通管理處罰條例」修正草案，台灣酒駕防制社會關懷協會舉辦記者會要求，立院盡速通過同車共責、提高酒駕刑責和懲罰性賠償等條文。秘書長林美娜表示，「不要逼公民團體上凱道」。

記者會上，受害者及家屬拿著象徵被酒駕害死者的娃娃到現場，希望朝野政黨在本周內能完成修法，協會提出兩點訴求，包含將盡速通過「同車共責」的酒駕連坐行政處分，以及要求酒測值超過0.25mg／L涉及公共危險罪一律管收3至7天，車扣留1個月。

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▲許多酒駕者寧願繳罰款也不要接受酒測。（圖／取自免費圖庫Pexels）

林美娜指出，「同車共責」的提案一定要通過，行政法、刑罰就單一酒駕究責，不斷提高處罰是不夠的，全球的酒駕防治策略，除了究責於酒駕當事人以外，也要啟動全面性大家一起來協助，喝了酒就拿自己沒辦法、會去開車傷害別人的酒駕者。

「同車共責在日本實施以來，成效非常非常顯著！」林美娜表示，台灣的提案只是採半套式，也就是同車裡面的酒駕者要受現行法律的處罰，裡面的乘客也必須受到行政處罰、罰緩，但日本是駕駛者、同車者到賣酒者，一路連坐處分都是刑法，試問這樣的要求提案為什麼會做不到呢？

▲民進黨立委陳曼麗（中）。

民進黨立委陳曼麗表示，二年前協助提出「同車共責」提案，如果與酒駕者同車沒有提出提醒，將會連帶開罰，修法應也會保留這個條文，但也會有排除條款，包含18歲以下、70歲以上、心智耗弱者，希望法律條文能夠落實，不要再有酒駕發生。

時代力量立委黃國昌也說，懂法律民眾逃避酒駕往往會拒絕酒測，這次也針對拒絕酒測累犯大幅提高責任，同時同車共責現先朝行政罰進行，其實從2017年朝野第二次協商時，各方就已經有高度共識，後來又被拖延，希望明天朝野協商能對此達成共識、儘速通過。

▲時代力量立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

酒駕造成許多家庭心碎，林毓英也帶著被酒駕撞成植物人的兒子出席記者會。她說，已經2792天沒聽過兒子叫媽媽，兒子研究所快畢業時，到學校附近買晚餐，卻被酒駕駕駛車輛撞飛，從此變成植物人，「酒駕者的有期徒刑，對我們來說卻是無期徒刑」。