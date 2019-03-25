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社會 社會焦點 保障人權

才繳7萬5罰單又酒駕　他當員警面「跳魚塭」...太冷自己游上岸

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▲男子酒駕想烙跑。（圖／記者洪靖宜攝）

▲邱男因酒駕又被攔下。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

難道真的是罰不怕嗎？高雄湖內一名55歲邱男，日前因酒駕被重罰7萬5千元，沒想到繳完罰款不到一個禮拜，又因為酒駕被員警攔下，酒測值達0.68毫克，但沒想到邱男異想天開，跳入路旁的魚塭，嚇得同行的友人和員警趕緊救援，最後不敵低溫水冷，只好乖乖游上岸。

▲男子酒駕想烙跑。（圖／記者洪靖宜攝）

▲邱男酒測值達0.68。（圖／記者洪靖宜攝）

湖內派出所員警在高4鄉道一條圳溝巡邏時，發現邱男騎車搖搖晃晃，形跡可疑，於是上前將他攔下，發現他渾身酒氣，於是對他進行酒精濃度呼氣檢測，檢測結果為0.68毫克，已明顯超標。

但不知道是想落跑還是不甘又被開罰，邱男竟向員警說「我現在要來跳魚塭了！」，話才剛說完，竟跑到路旁的魚塭準備跳下，員警全力阻止，過程中發生拉扯，邱男奮力掙扎，最後還是一躍而下，但他沒想到，魚塭被漁網柵欄圍起，根本無法逃脫，且因水溫低，無處可逃，只能自行游至岸邊，警方也以手電筒照明，勸說邱男上岸，最後邱男才乖乖上岸。

▲男子酒駕想烙跑。（圖／記者洪靖宜攝）

▲邱男（右）竟跳入魚塭想落跑。（圖／記者洪靖宜攝）
邱男上岸後，全身溼透，相當狼狽，警方還提供了換洗衣物，不過男子落跑失敗，最後還是被依公共危險罪嫌移送。

▲男子酒駕想烙跑。（圖／記者洪靖宜攝）

▲邱男上岸後相當狼狽。（圖／記者洪靖宜攝）

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關鍵字：酒駕,魚塭

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