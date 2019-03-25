交部報價酒精鎖成本至少15萬起跳　蕭美琴怒：美國網拍只要799美元

▲立委蕭美琴質疑，為何其他國家推行酒精鎖行之有年，但交通部卻提出各種理由反對。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為遏止酒駕，立委提案汽車要加裝酒精鎖，交通部回應初步報價約要新台幣15萬至20萬。立委蕭美琴則怒指，她在美國最大購物網站上就看到，一個酒精鎖只要799美元，跟交通部宣稱的價格落差很大。交通部則回應，會再請專業廠商研究。

立法院交通委員會25日審查道路交通管理處罰條例修正草案，針對立委提案加裝酒精鎖，交通部表示，在民國101年至106年就已經多次討論，但尚存在欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹及欠缺機車酒精鎖等問題，且酒精鎖初步報價的成本要約新台幣15至20萬元，易衍生對未飲酒民眾不公的疑慮。

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蕭美琴指出，目前許多國家都推出酒精鎖政策，而且也行之有年，許多研究也證實酒精鎖可以非常有效去阻止並降低酒駕犯罪率，不懂交通部到底還有什麼顧慮？還有什麼理由反對、保留？

▲蕭美琴指出，在美國購物網可查到自主性安裝的酒精鎖，價格僅799美元。（圖／翻攝自立法院議事轉播系統）

蕭美琴也提出她在美國最大購物網站Amazon查到，自主性可安裝的酒精鎖產品，價格僅799美元，怒批這跟交通部所宣稱要15-20萬的報價落差很大。她強調，她查遍美國各州安裝酒精鎖的成本，幾乎都在70~150美元之間，也就是台幣幾千元，再加上後續每個月的管理費、遠端監控費等，可避免代吹問題，一個月可能就是60~80美元，加起來都沒有交通部所說的喊價那樣高。

▲交通部回應，針對委員提供酒精鎖部分，會請專業廠商去研究。（圖／記者賴文萱攝）

交通部路政司司長陳文瑞則表示，酒精鎖這部分，必須要結合酒測器跟連動啟動裝置，有些產品是酒測器，而非不是酒精鎖裝置，另外，安裝酒精鎖還涉及到車輛技術部分，有些酒精鎖是不能裝在老舊車輛上，針對委員提供的部分，會請專業廠商再去研究。

但蕭美琴無法接受，她批評，交通部知道今天要來備詢，現在才說要找專業廠商研究，酒精鎖議題在3個禮拜前就質詢過，「技術問題難道不能克服嗎？難道我們不是科技大國？」，這樣有回應人民的期待嗎？

她說，在美國很多沒有犯罪的人，都會自願去花799美元在車上加裝，很多家長為了保護孩子安全，都願意去負擔成本。除了目前機車酒精鎖還有問題外，基本上自用汽車、公共運輸等，現在也早有各種防偽機制，其實都是存在的。