明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地天氣穩定，明天另一波東北季風增強，略為降溫，北部、東半部降雨機率高。周六下半天首波大陸冷氣團南下，最冷時間點在下周日深夜至周一清晨，低溫下探12度，中部以北3500公尺以上高山有降雪或結冰機會。

中央氣象署預報科長林秉煜表示，今天各地晴到多雲，日夜溫差大，明天東北季風增強，周末下半天到周一受到首波大陸冷氣團影響，下周一至周二才會逐漸減弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林秉煜指出，目前台灣上空雲量偏少，桃竹苗清晨有濃霧情形，白天各地26至28度，下半天鋒面逐漸生成，北部雲量增多，花東降雨機率也增加，入夜降溫明顯。明天東北季風南下，北部、東半部降雨機率高，金門、馬祖及西半部要留意濃霧及低雲。

他表示，周五至周六東北季風影響，周六下半天冷氣團南下，迎風面降雨機率高。下周日至周一冷氣團影響最明顯，僅迎風面有零星雨，中部以北3500公尺以上高山有降雪或結冰機會。

溫度方面，林秉煜表示，今天各地偏暖，高溫都有26至28度。明天東北季風影響，北台灣溫度略降。周六下半天冷氣團報到，下周日深夜至周一清晨加上輻射冷卻影響，北部最冷下探12至14度，南部14至16度。下周一白天回溫，整體高溫18至22度，周二冷氣團減弱，回升更明顯。

另外，他也說，今、明天台南以北、桃園、馬祖及澎湖有平均風力6級、陣風8級機率，提醒民眾留意。