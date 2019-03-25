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花蓮男偷單車變裝逃逸　警埋伏3天出手...賊嚇到無言

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▲▼警方調閲數十支路口監視器鎖定黃嫌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方調閲數十支路口監視器鎖定黃嫌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮1名黃姓男子偷竊了一輛自行車，為躲警方查緝還費心變裝躲監視器，不過在失主報案後，警方循著竊賊的平日活動路線緊盯埋伏，短短3天之內將黃姓竊嫌追捕到案，全案依竊盜罪函送法辦。

▲▼警方調閲數十支路口監視器鎖定黃嫌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

日前玉里鎮內陳姓被害人平常在住家門口停放之腳踏車深夜不翼而飛，玉里分局玉里派出所警員朱紹佐受理案件後積極偵辦，經調閱附近路口監視器深入追查後，南下至台東市起岀腳踏車贓物。

▲▼警方調閲數十支路口監視器鎖定黃嫌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方深入追查，南下至台東市起岀失竊腳踏車。

朱紹佐調閱附近路口數十支監視器影像，發現46歲的黃嫌行蹤飄忽不定，遊走於花蓮縣玉里鎮及台東市兩地之間，因此增加警方偵辦的困難。不過在鎖定對象後，研判於黃嫌可能出沒地點，朱紹佐每日守株待兔，皇天不負苦心人，日前夜間在玉里鎮中山仁愛路口終於發現黃嫌。

朱紹佐上前盤查及提示相關證據後，黃嫌啞口無言，當場承認腳踏車是其所竊取代步使用，黃嫌對朱員鍥而不捨追緝將他查獲，感到錯愕不已。

朱紹佐表示，黃嫌因時常坐火車至台東市找友人，竊取腳踏車是從台東火車站至市區方便代步使用，但黃嫌沒想到自己的方便卻造成車主的大大不便，警詢後依竊盜罪嫌函送花蓮地方檢察署偵辦。

ET快訊
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關鍵字：偷竊,單車,變裝,逃逸,查緝,埋伏,逮獲,監視器

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