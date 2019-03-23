男吸毒過量死亡　毒友把他塞成「人型塑膠袋」搜括財物

▲新北市一名卲姓男子到李姓友人家嗑藥，李男吸毒過量休克，卲男未將李男送醫，反用2個塑膠袋將屍體套住，高等法院依遺棄致人於死罪判卲男2年6個月有期徒刑。（圖／本報資料照）

突發中心／新北報導

新北市男子一名卲姓男子到李姓友人家嗑藥，見李男吸毒過量神智不清，竟把他雙手捆綁大肆搜刮財物，而後發現李男失去生命跡象，未將李男送醫，反用2個塑膠袋將屍體套住以防有惡臭味散出，高等法院依遺棄致人於死罪判卲男2年6個月有期徒刑，仍可上訴。

2015年9月6日邵男到李男家中吸食海洛因及安非他命，李男因施用過量毒品呈現昏迷，邵男竟將李男的雙手綁住，搜刮其屋內現金2萬元，並拿走他的郵局提款卡外出領錢，卻發現戶頭裡一毛錢都沒有，返回李男家發現已無生命跡象，邵男竟未打算將李男送醫，怕自己的犯行曝光假釋遭撤銷，急忙逃離現場。

事後一天，邵男擔心李男休克一事曝光，竟買手套、塑膠袋及膠帶返回李男家中，先將李男手上的3個金戒指和1個玉戒指拔下，接著將李男屍體用2個塑膠袋套住，再用膠帶貼緊以免屍體腐敗味擴散。卲男完事後把贓物拿去典當，換得4萬元現金。

李男女友多日聯繫不到李男，便聯絡李男的哥哥一起到李男租屋處查看，豈料到租屋處只見一個人形塑膠袋，拆開驚見李男赤裸的屍體，惡臭味散出、屍水直流，法醫解剖後確認死因是中毒休克，警方循線找到卲男案情才揭曉。

▲商店監視器拍下卲男當時買膠帶的畫面。（圖／本報資料照）

高院認為，卲男趁李男神智不清時，竟生起貪財念將李男雙手綑綁；而後李男無生命跡象，卲男又擔心自己假釋被撤銷，未協助李男送醫還將他用塑膠袋裹住，企圖掩飾案情。高等法院依遺棄致人於死罪判卲男2年6個月有期徒刑，仍可上訴。

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