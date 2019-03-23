通缉犯不想坐牢一路撞　「閃過人生跑馬燈」11槍破胎逮人

▲▼紅衣男因遭通缉不想坐牢，看見警方臨檢竟拒檢還逃逸一路衝撞。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市街頭凌晨發生一起持毒拒檢開車逃逸差點撞上員警的意外，幸好幾名員警機警的跳開、未被汽車拖行。饒姓男子因涉販賣施用毒品而遭通緝，正逢員警夜間臨檢，駕駛謝女與饒男被攔下盤查，兩人卻假借藉拿證件的瞬間踩下油門加速落跑，饒男一路開車衝撞，多名警員有驚無險的逃過一劫，嫌逃沿途撞倒路檢點攝影機腳架、交通錐、檢查告示牌，整個過程可說是驚險萬分。

新竹市警察局第一分局23日凌晨0時許在經國路和平路口施檢，由謝女駕駛的小客車卻在臨檢點前突然靠邊停下，員警覺得怪異，上前要求謝女先下車進行盤查、副駕駛饒男拿出證件。就在這空檔，涉有販賣施用毒品等罪嫌遭通緝中的饒男竟快速移到駕駛座上踩下油門將汽車迴轉逃逸。

一旁的葉姓員警員及時跳開免遭拖行，只是警用掌上型電腦卻掉進饒男的駕駛座內，饒男加速迴轉由經國路往南逃逸時，再度衝撞南寮所另外設置的路檢點，楊姓員警本想上前攔查卻見饒男未減反加速，楊員瞬間判斷迅速閃躲，而在後方的分局長蕭惠珠還在場指導路檢點布設事宜，蕭轉頭見小客車直衝而來，立刻跳上分隔島才逃過一劫。

饒男的一路加速可說是造成員警們瞬間閃過「人生跑馬燈」，幸好僅第一位盤查的葉員因跌倒造成左膝擦傷，其餘員警皆無損傷，饒男逃逸過程沿途也撞倒路檢點攝影機腳架、交通錐、停車檢查告示牌。警方隨即分配擴檢警力分頭追捕、蒐證及清理事故現場、通知交通隊派員繪設事故現場圖，再調集偵查隊加入查緝，稍早掉落的警用掌上型電腦之後也被饒男丟在香山，已由員警協助撿回。

由於饒男不服稽查竟迴轉衝撞路檢點，警方派出精銳部隊共17人搜捕犯嫌可能窩藏處所，凌晨1時47分於寶山鄉明湖路包抄圍捕已經換好另一台小客車且躲在車內的饒男。只是饒男發現員警後竟又倒車衝撞偵防車，警對饒男汽車車輪共開11槍，直到車輪破損無法逃逸，饒男才乖乖束手就擒，員警並於車內查獲二級毒品安非他命吸食器及殘渣袋，全案依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦。