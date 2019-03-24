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社會 社會焦點 保障人權

18歲男騎單車逆越馬路　BMW跑車猛撞「一地火花」！噴飛30米慘死畫面曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣溪湖鎮21日深夜發生一起死亡車禍，一名18歲童姓男子打工下班騎單車回家，卻在經過東溪國小前被27歲陳男駕駛BMW跑車撞飛，當場甩飛30公遠失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。警方調查，陳男沒有酒駕、超速等情形，當時也是綠燈直行，因此不排除是童男闖紅燈、橫越車道釀禍。

根據了解，童男21日深夜11時許在加油站打工下班後，騎腳踏車逆向沿路肩一路西行至東溪國小前路口，接著在橫越馬路時被陳男駕駛的黑色BMW跑車撞飛，導致他噴飛30公尺遠，不但有腹部大範圍撕裂傷、四肢開放性骨折、全身多處擦挫傷，而且當場就失去了呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。

▲18歲童男逆騎自行車遭到雙B駕駛撞亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方表示，陳男當時沒有酒駕、超速的情形，而且事發時他的方向也是綠燈。（圖／記者唐詠絮翻攝／下同）

陳男駕駛的BMW黑色跑車也毀損嚴重，有右前車頭凹陷、前後擋風玻璃碎裂，車頂凹陷、天窗掉落等，可想當時的撞擊力道之大。陳男接受警方偵訊時供稱，當時他準備去買東西並到埔心找女友，只是行經到這條路段時沒有路燈，等到聽到「碰！」聲才驚覺自己撞到人了。

警方表示，陳男當時沒有酒駕、超速的情形，而且事發時方向也是綠燈，所以陳男並沒有違規；監視器畫面則有拍到童男經過後，下一秒被撞飛地上冒出火花的畫面，不過火花是單車刮地後引發的，目前肇事原因不排除是童男闖紅燈、橫越車道導致。檢方目前已讓陳男無保請回，詳細情況仍待後續調查釐清。

▲18歲童男逆騎自行車遭到雙B駕駛撞亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲18歲童男逆騎自行車遭到雙B駕駛撞亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：東溪國小,BMW,彰化醫院,自行車,單車,腳踏車

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