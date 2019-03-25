　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

查爾斯代表英國王室首訪古巴　切格瓦拉像前獻花民族英雄馬蒂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼查爾斯王儲伉儷抵達古巴。（圖／路透）

▲查爾斯王儲於民族英雄馬蒂的紀念碑下獻花致意。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國王儲查爾斯（Prince Charles）與妻子卡蜜拉24日抵達古巴，在哈瓦那的荷塞馬蒂機場降落，這是英國王室成員第一次到訪。查爾斯與卡蜜拉在古巴的正式行程將在25日開始，除了參觀別具歷史意義的哈瓦那舊城，也會與總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）會面，共進晚餐。

根據BBC報導，查爾斯伉儷這次的來訪，不僅揭示了大英聯邦與社會主義國家的新篇章，眼下川普政府與古巴之間局勢逐漸緊繃，此行也受到外界多方解讀，直指英國與美國立場不同。查爾斯與卡蜜拉24日下機後，也前往革命廣場（Revolution Square），在勾勒著古巴革命英雄切格瓦拉（Che Guevara）畫像的內政部大樓前，於民族英雄馬蒂（Jose Marti）的紀念碑下獻花致意。

▲▼查爾斯王儲伉儷抵達古巴。（圖／路透）

▲查爾斯王儲伉儷在哈瓦那的荷塞馬蒂機場下機。（圖／路透）

查爾斯也預定在26日前往哈瓦那近郊的馬利爾（Mariel）特別經濟區，出席太陽能園區動土典禮，英國也對該園區進行了投資。王儲伉儷從位於加勒比海與大西洋邊界上的島國巴貝多出發，接下來也將訪問眾多大英國協成員國，在27日出發前往開曼群島。

ET快訊
日版蛇精男！炫富星二代罕曬「素顏照」...前後對比嚇呆網：不
畫面曝光！派對被吼滾出去...男怒開飛機「死亡衝刺」撞妻　會
iPhone這款新手機有望現身！蘋果傳「加碼2項服務」發表會

關鍵字：古巴,哈瓦那,英國王儲,查爾斯,Prince Charles,荷塞馬蒂,Jose Marti,切格瓦拉,Che Guevara

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

披薩、義大利麵獲全球最受歡迎食物　50%人愛台灣料理

9歲美籍女童跨境上學遭扣留32小時　同行哥哥被控人口販運

美國84歲阿嬤勇猛撐竿跳　跳遠、跨欄甚至滑水都沒在怕

1300人困挪威外海！郵輪引擎故障...巨浪夾擊「椅倒窗戶破」

巴黎迪士尼傳巨響！大批武警進駐　遊客以為遭恐攻...四處驚逃

川普嗆幕僚老公「根本魯蛇」　遭反擊：你驗證了自戀型人格

印度威脅對巴基斯坦發射6飛彈　查克拉號核潛艦轉作戰模式

影／衣航黑盒子解密失速原因　與獅航客機攻角「非常、非常相似」

影／衣航黑盒子解密失速原因　與獅航客機攻角「非常、非常相似」

史上最貴賽鴿4440萬拍出　鴿界「漢米爾頓」又快又猛奪3冠軍

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

加薩罕射「自製長程火箭」　命中120公里外以色列房屋…7人炸傷

澳洲達爾文港租給中國99年　3年就反悔「愚蠢的交易」

日本警察每月當電車癡漢！伸手碰女性臀部遭逮　辯稱：癡漢很多我也可以做到

查爾斯代表英國王室首訪古巴　切格瓦拉像前獻花民族英雄馬蒂

派對被吼「滾出去」！男惱羞開飛機「貼地死亡衝刺」撞妻　會場陷火海

聯航波音787驚傳「駕駛艙冒煙」氧氣罩都落下　急降南太平洋島嶼

兩大政黨都宣稱要「籌組聯合政府」　泰國大選結果未定

英國內閣醞釀「政變」逼宮　梅伊：議員投票支持脫歐協議就下台

新興政黨、叛亂份子影響泰國大選版圖　穆斯林地區成關鍵少數

泰國大選紐西蘭「海外選票」來不及送達　直接當廢票

還願場景阿嬤級花磚浴缸！宜蘭老宿舍改建文青客棧一晚只要650

林莉婚紗美到英國去　倫敦參展秀台灣軟實力

23歲屁孩全是K煙味！自撞狡辯被打臉　警蹲地「分離泥土」撿上百克K毒

挺秀英！少女時代真的合體了　「溫馨互動曝光」鐵粉淚崩

搭捷運就到的「北市5大賞螢地」！都市叢林也能賞點點綠光

你或父母有買郵局保險　3個條件就有機會申請到獎學金共500萬

張杰新髮色亮相！「超淺灰藍」像漫畫走出　網狂推：演唱會上真的帥炸

加薩罕射「自製長程火箭」　命中120公里外以色列房屋…7人炸傷

美軍艦再通過台灣海峽　陸外交部呼籲「妥善處理涉台問題」

胸口留「詭異穿刺傷」！樹林雨衣男騎車自摔…倒臥路中央亡

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

屠村134死　馬利屠殺現場畫面..

宣導素食卻偷吃魚　網紅自爆停經

派對被吼滾出去！男貼地駕機想撞..

存在地球1億年！市場驚見古老魚..

92爺鋤頭斃山豬　柺杖暴打到斷

地表最強房東！富士山是他的....

越來越多烏克蘭女性想嫁去中國

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿..

日本地鐵時刻表竟是用Excel..

躲佛州校園槍擊倖存　女大生內疚..

父母在家動手術！男嬰遭行「割禮..

郵輪引擎故障困挪威外海　130..

「超胸」混血女模靠仙氣圈23萬..

結婚56年夫妻牽手離世　女兒淚..

更多熱門

相關新聞

正妹遭興奮海豚「壓」　尷尬慘叫

性感女模蘿絲(Pripri Rose)近來到古巴一海洋公園遊玩時，竟然發生遭海豚「硬上」的慘案，她伸手要和海豚互動時，沒想到對方熱情到整隻壓在她身上，身體還不斷上下晃動，嚇得她不斷慘叫，事後尷尬表示，「海豚大概愛上我了吧」。

查爾斯王子慈善機構不收華為捐款

外交官遭聲波攻擊？兇手不是人

2漁民加勒比海漂流20天奇蹟生還

古巴國會通過修憲案　限制總統任期

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 東森房屋 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

Selina鬆口和張軒睿現在關係　甜炸

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

趙正平《玩很大》太廢被罵爆！　

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

更多

最夯影音

更多

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面