查爾斯王子慈善機構不收華為捐款：考慮到「公眾關切」

▲英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

大陸電信設備巨頭華為在國際上正面臨越來越大的壓力和排拒。繼牛津大學後，英國查爾斯王子創辦的王子信託基金也表示不再接受來自華為的捐贈。

根據路透社，查爾斯王子於1976年創辦以幫助弱勢年輕人為宗旨的青年慈善機構「王子信託基金」（Prince's Trust）也在24日表示，「考慮到公眾關切，我們不再接受來自華為的新捐贈」。「王子信託基金」證實，自2007年以來，已經收了華為49萬英鎊（折合新台幣約1900萬）的捐款。

美國之音中文網報導，華為公司對王子信託基金的決定表示失望，「我們感到遺憾的是，這類決定是因為對華為知之甚少，加之那些毫無根據的言論導致的。」

英國牛津大學則是在18日決定停止接受來自華為的捐款。當時微信公眾號「知識分子」即刊文指出，有分析人士表示，此舉可能是未來英國政府對華為微妙態度的前兆。除了牛津大學之外貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）也拒絕接受華為的捐款。

根據BBC報導，劍橋大學則表示，與華為已建立一項為期5年總金額2500萬英鎊（折合新台幣約10億）的合作計畫，不受影響，「我們定期審查所有合作的關係，這個案例也不例外」。

▲華為示意圖。（圖／CFP）



紐約時報日前報導，華為深耕歐洲市場，透過遊說、承諾就業並進行研究投資來取悅歐洲國家，其中包括：向學校捐款、為政治領導人舉辦宴會、贊助知名慈善機構等。歐洲是華為在中國以外的最大市場。

對華為網路設備可能開「後門」的資安疑慮，正讓這家科技公司面臨孤立。

法新社報導，金融巨鱷索羅斯在瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇場邊晚宴上發表演說時提到對中國科技大廠的憂慮，認為美國總統川普應該封殺中興和華為。

目前，「五眼聯盟（Five Eyes）」成員國美國、澳洲、紐西蘭已禁用華為設備，英國電信業龍頭「英國電信集團」（BT Group Plc）也宣布不會使用華為5G設備，加拿大政府基於國家安全理由，正對華為進行國家安全審查。

▲華為財務長孟晚舟。（圖／CFP）



加拿大去年12月應美國的要求逮捕了華為財務官孟晚舟，指控她在與伊朗的貿易問題上向銀行撒謊。美國將在30日決定是否引渡孟晚舟受審。