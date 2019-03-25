披薩、義大利麵獲全球最受歡迎食物　50%人愛台灣料理

▲披薩。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

各國美食有著不同的特色，體現當地的風土民情，但究竟哪種料理最能被廣泛地接受呢？英國輿觀調查機構（YouGov）發布「世界食物受歡迎程度」調查，義大利的披薩與義大利麵最廣受喜愛，受歡迎程度達84%；中國料理位居第二，受歡迎程度78%；第三名則是日本料理，受到全球71%的人喜愛。

輿觀針對24個國家，超過2.5萬人進行調查，詢問他們嘗過的34種世界料理中，喜歡哪些或者不喜歡哪些。在接受調查的24個國家中，菲律賓人在嘗試過調查公司所提供的各國料理後，有76%幾乎喜歡所有食物，是最能欣賞各國美食的國家，僅有5種食物受歡迎程度不到50%。

▲義大利麵（示意圖／免費圖庫Pixabay）

除了排名前三的料理，報告中也提到，泰國菜及法國菜並列第四名，受歡迎程度都有70%，台灣菜則和英國菜一樣受到全球50%的人喜愛。其中祕魯與芬蘭菜在這份調查中，受歡迎程度都只有32%，是最不受2.5萬名受測者喜愛的；同樣墊底的還有沙烏地阿拉伯與菲律賓等國的料理，僅受36%人喜愛。

▲▼台灣料理與英國料理都受到50%的人歡迎。（示意圖／免費圖庫Pixabay,《Ettoday新聞雲》資料照）