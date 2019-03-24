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9歲美籍女童跨境上學遭扣留32小時　同行哥哥被控人口販運

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▲▼聖伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）。（圖／路透）

▲9歲美國公民茱莉亞跨越聖伊席卓入境口岸時，遭到移民官逮捕。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

擁有美國公民身分的9歲女童茱莉亞（Julia Isabel Amparo Medina）18日在跨境上學途中，遭到移民官逮捕，扣留32小時後才被釋放，她接受NBC記者採訪時說，「我嚇壞了，沒有媽媽和哥哥陪伴我，只有我自己。」茱莉亞的哥哥奧斯卡（Oscar）表示，官員不僅逮捕妹妹，甚至宣稱要以人口販運的罪名控告他。

根據《紐約時報》報導，茱莉亞與14歲的哥哥奧斯卡住在墨西哥蒂華納（Tijuana），每天都要跨過邊境到加州聖伊席卓上學。18日早上因為交通堵塞的緣故，茱莉亞和奧斯卡為了避免遲到，決定徒步走過邊境，卻在途中遭到移民官逮捕，說她和護照照片不像。

每天都有數千人跨越聖伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）工作或上學。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的聲明中提到，「向小女孩問話時，她的說法前後矛盾」，扣留茱莉亞是為了證實她的身分與公民資格。除此之外，官員並未說明為何需要花32小時，去確認一位9歲女孩的身分。

奧斯卡接受採訪時表示，移民官原先指控他販運人口，還被要求簽署一份文件，承認與茱莉亞是表兄妹關係。茱莉亞的母親說，「他們跟他說他將會坐牢，還要以人口販運以及性販運的罪名控告他。」

美國移民官前不久才因為這類帶有歧視的舉動遭到抨擊，美國民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）2月間代表2名美國籍女性，對美國海關與邊境保護局提出告訴。

2名女子在蒙大拿州一間商店逛街時被移民官攔下，理由竟然是他們使用西班牙文交談；事實上，2人都是土生土長的美國公民。當官員要求2人出示身分證件時，其中一名女子用手機將對話錄下；官員當時說，「女士，我要求你們出示證件，因為我一進來就看到你們在講西班牙語，這裡很少聽到西班牙語。」

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