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限制總統年齡與任期！古巴修憲案通過　開啟同性婚姻大門

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▲▼ 古巴國民議會議員參加2018年12月21日星期五在古巴哈瓦那會議廳舉行的新憲法草案辯論會。該草案將於2019年2月24日提交全民公投。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴前總統勞爾·卡斯楚（Raul Castro）21日參加在古巴哈瓦那會議廳舉行的新憲法草案辯論會上舉手投票。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

古巴國會22日通過憲法修正草案，一共有229項條文，包括保留一黨制社會主義制度、限制總統任期與年齡、增設總理職位以及修改婚姻定義等，並將於2019年2月24日交付公投。雖然修憲案仍保留一黨制社會主義制度，但也反應自蘇聯解體以來，古巴對於社會經濟逐漸保持開放的態度。

根據《路透社》報導，本次修憲案將取代冷戰時期的舊憲法，但仍維持共產黨領導國家、支配國家經濟的的主宰地位。雖然目前副本尚未公布給大眾，根據古巴國營媒體報導，這份修正案讓過去十年蓬勃發展的民營企業合法化，同時承認外國投資的重要性，並為同性婚姻開啟大門。

古巴自革命領袖斐代爾·卡斯楚（Fidel Castro）於1959年1月推翻巴蒂斯塔獨裁政權政權，再經歷前總統勞爾·卡斯楚（Raul Castro）的帶領下，如今已過了60年，現在修憲案將限制總統任期與年齡，也將增設總理一職。

同性婚姻方面，儘管修正案沒有給予象徵性的支持，僅取消1976年規定婚姻由「一男一女」的規定，未明確規定婚姻的定義，仍等同於打開保障同性婚姻的大門。古巴政府也承諾，未來將更新家庭法（family code），並於2年內交付公投。

▼ 古巴國民議會議員2018年12月21日參加新憲法草案辯論會。修憲案將於2019年2月24日提交全民公投。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 古巴國民議會議員參加2018年12月21日星期五在古巴哈瓦那會議廳舉行的新憲法草案辯論會。該草案將於2019年2月24日提交全民公投。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，修憲草案自7月公布以來，已在全國各地社區議會進行3個月的公眾討論，並納入公民的意見進行數百處的微調，決定於明年2月24日進行公投。

古巴總理米圭爾·狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，本次公投證明人民擁有執行權力的能力，也凸顯古巴積極參與和民主性質的政治體制。

不過，反對修憲草案的異議人士表示，古巴體制的基礎從未被討論過，政府只提出原先設想的建議。現在反對派人士也開始在網路上使用標籤「我投反對票」（#yovotono），表達反對修憲案的決心。

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關鍵字：古巴,修憲案,憲法修正草案,同性婚姻,一黨制社會主義

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