美國84歲阿嬤勇猛撐竿跳　跳遠、跨欄甚至滑水都沒在怕

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美國佛蒙特州84歲阿嬤麥勒（Flo Filion Meiler）將參加波蘭舉辦的「世界先進室內田徑錦標賽」（World Masters Athletics Indoor Championships），有望以跳遠、撐竿跳、跨欄等項目打破比賽紀錄。

根據《美聯社》報導，麥勒今年84歲，仍舊活力十足，近來積極準備參賽，為了保持最佳狀態，每星期鍛鍊6天，她表示，感覺自己只有70歲，而不是將近85歲。

麥勒即將在「世界先進室內田徑錦標賽」中，參加800公尺賽跑、60米跨欄、跳遠、撐竿跳與現代五項等比賽，但撐竿跳80至84歲的組別中，只有一人參賽，賽前就已確定勝出，她在80歲時就刷新該年齡組同項目的世界紀錄。錦標賽於24日開始，賽程連續進行8天，參賽者為35歲以上的運動員。

麥勒接受採訪時表示，跨欄與撐竿跳是她最喜歡的項目，「你要非常努力鍛鍊身體，這需要用到上層核心並抓準時機。我熱愛這項運動，因為它很有挑戰性。」

田徑運動陪伴麥勒度過一段艱難的時期，在她與丈夫失去2個早產兒與年僅3歲的孩子後，兩人領養了3名孩子，但在2年前，當時51歲的兒子也去世了。

▲84歲的麥勒身體健壯，撐竿跳、跳遠、跨欄都難不倒她。（圖／達志影像／美聯社）

麥勒兒時在自家經營的牧場中工作，求學期間是籃球健將，舞蹈方面的表現也相當傑出，晚年甚至開始學習滑水。她銷售賀寶芙（Herbalife）的營養品超過30年，丈夫尤金 （Eugene）曾是一名飛官，後轉行金融分析師，2人會攜手參加滑水比賽。麥勒提到，「參加滑水比賽時，我幾乎都是那個年齡組別中唯一的女生。」

麥勒的教練伯格（Emmaline Berg）讚許說，「她對自己在做的事非常認真。她會提早到，確保完成暖身運動，回家後還會收操，幾乎讓自己和一名出色的運動員一樣。」

麥勒將在今年6月滿85歲，同時將前往新墨西哥州參加全國老年運動會，踏入另一個新的年齡組別，有機會突破更多紀錄。