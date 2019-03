川普嗆幕僚老公「根本魯蛇」　遭反擊：你驗證了自戀型人格

▲凱莉安康威Kellyanne Conway,喬治康威,George Conway。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統川普19日在推特上怒嗆得力助手凱莉安康威(Kellyanne Conway)的老公喬治康威「根本是個魯蛇」(A total loser)。喬治康威(George Conway)與妻子的政治傾向背道而馳,長期公開發表對川普的負面評論,川普2020年的競選經理帕斯凱爾對此相當不滿,批評他的行為是因為忌妒凱莉安的成就。

根據《福斯新聞網》報導,共和黨律師喬治康威先前引用《美國精神病學協會精神疾病診斷與統計手冊》指批,川普沉溺於無限的成功、權勢和英明的幻覺,其龐大的自我膨脹感正在惡化中。

▲「根本魯蛇!」(轉推2020競選總經理Brad Parscale推文:我們都知道川普總統拒絕Kellyanne Conway他老公非常想要的工作。他在司法部工作得勉強,就被解雇或自己辭職了,不仔細想想嗎?現在他傷害他老婆,只因為嫉妒她的成功。總統根本不認識他!)

川普2020年的競選經理帕斯凱爾(Brad Parscale)反擊,表示喬治因為忌妒而傷害自己的妻子,且「總統根本不認識他」;川普則直接放話,嗆喬治「根本是個魯蛇」。喬治不久後回應,「恭喜!你的作為讓百萬人了解到何謂自戀型人格!做得好!」

Congratulations! You just guaranteed that millions of more people are going to learn about narcissistic personality disorder and malignant narcissism! Great job! https://t.co/Dk9bI3sBs7