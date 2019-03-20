川普嗆幕僚老公「根本魯蛇」　遭反擊：你驗證了自戀型人格

▲凱莉安康威Kellyanne Conway,喬治康威,George Conway。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普19日在推特上怒嗆得力助手凱莉安康威（Kellyanne Conway）的老公喬治康威「根本是個魯蛇」（A total loser）。喬治康威（George Conway）與妻子的政治傾向背道而馳，長期公開發表對川普的負面評論，川普2020年的競選經理帕斯凱爾對此相當不滿，批評他的行為是因為忌妒凱莉安的成就。

根據《福斯新聞網》報導，共和黨律師喬治康威先前引用《美國精神病學協會精神疾病診斷與統計手冊》指批，川普沉溺於無限的成功、權勢和英明的幻覺，其龐大的自我膨脹感正在惡化中。

▲「根本魯蛇！」（轉推2020競選總經理Brad Parscale推文：我們都知道川普總統拒絕Kellyanne Conway他老公非常想要的工作。他在司法部工作得勉強，就被解雇或自己辭職了，不仔細想想嗎？現在他傷害他老婆，只因為嫉妒她的成功。總統根本不認識他！）

川普2020年的競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）反擊，表示喬治因為忌妒而傷害自己的妻子，且「總統根本不認識他」；川普則直接放話，嗆喬治「根本是個魯蛇」。喬治不久後回應，「恭喜！你的作為讓百萬人了解到何謂自戀型人格！做得好！」