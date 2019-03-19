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印度威脅對巴基斯坦發射6飛彈　查克拉號核潛艦轉作戰模式

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國際中心／綜合報導

印度海軍19日發表聲明，證實在2月27日與巴基斯坦戰機空戰期間，一度在情勢緊張時，將航空母艦戰鬥群與核子潛艦由演習模式轉換為作戰模式。包括航艦戰鬥群與核子潛艦在內，印度一共有60艘海軍艦艇、12艘海岸防衛艦與60架飛機參與，然而當兩國緊張情勢升溫後，這項演習遂變質為防堵巴基斯坦海軍進攻的部署。

▲▼印度航母「維克拉瑪蒂亞號」（INS Vikramaditya）,維克拉瑪蒂亞號,印度航母,INS Vikramaditya。（圖／維基百科）

▲印、巴兩國在2月27日緊張情勢升溫，印度航母「維克拉瑪蒂亞號」（INS Vikramaditya）當時部署在鄰近巴基斯坦海域的阿拉伯海。（圖／維基百科）

根據印度《商業標準》（Business Standard）引述消息，印巴關係由於先前的恐攻與空戰陷入緊張，印度海軍曾以演習名義，將航母「維克拉瑪蒂亞號」（INS Vikramaditya）航艦戰鬥群和俄羅斯所租借的「阿古拉級」（Akula class）核子動力攻擊潛艦部署在鄰近巴基斯坦海域的阿拉伯海，並且很快就轉為全面備戰狀態。

引述政府消息人士，印度一度威脅發射至少6枚飛彈，巴基斯坦則聲稱「要以3倍的飛彈作為回應」。印度外交官透露，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在2月27日當晚，曾致電印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），嘗試緩和兩國間的緊張情勢。

▲▼查克拉三號。（圖／翻攝自FB／Indian Army - भारतीय रक्षक）

▲查克拉三號。（圖／翻攝自FB／Indian Army - भारतीय रक्षक）

新德里電視台（NDTV）指出，印度原本部署在鄰近孟加拉灣維沙哈巴南港（Visakhapatnam）的核子潛艦「殲敵號」（INS Arihant）與「查克拉號」（INS Chakra），考慮到「殲敵號」飛彈射程能夠瞄準並擊中巴基斯坦的目標，改部署到阿拉伯海。

即使巴基斯坦1日釋放受到俘虜的印度戰鬥機飛行員，使兩國緊張情勢稍緩，但印巴的空軍與防空系統仍在極高的警戒狀態下，戰機也在各自的領空中頻繁活動。

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