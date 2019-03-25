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陳其邁「大港開唱」和年輕人狂歡　提醒韓國瑜：謹言慎行

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▲陳其邁參加大港開唱 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、洪靖宜／高雄報導

年度音樂盛會「大港開唱」23日起一連兩天在高雄駁二藝術特區登場，行政院副院長陳其邁也驚喜現身，和年輕朋友一起狂歡，現場還有不少粉絲搶著跟他拍照，陳其邁說，已經連續好多年都有來參加大港開唱，希望高雄市政府和中央能夠支持，讓活動繼續辦下去，不過面對昔日對手韓國瑜最近到香港澳門大陸展開「經濟之旅」，卻引來不少爭議，陳其邁也要韓國瑜「謹言慎行」，提醒他不要太累因此講錯話。

邁入第11屆的「 大港開唱」音樂祭，已經成為愛好獨立樂團的朋友們的例行事項，每年三月都有許多國內、甚至國外的樂迷朋友，特地來高雄駁二參加大港開唱，就連行政院副院長陳其邁也不例外，陳其邁以行動支持，希望高雄市政府和中央能夠支持讓活動繼續辦下去，給獨立樂團一個舞台，相信他們都能大放異彩。

▲陳其邁參加大港開唱 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲行政院副院長陳其邁參加大港開唱，粉絲搶著合影。（圖／記者洪正達攝）

而面對昔日對手韓國瑜選總統呼聲高，國民黨擬採「徵召領表」方式，讓韓國瑜被動投入初選，陳其邁則表示，這對民進黨影響不大，更回應這是「國民黨的家務事」，目前國民黨「牌局已經相公，但還有人拉一個打一個，一陣廝殺」，他更提到，市長把市政做好，兌現競選承諾，是市民主要心聲。

韓國瑜這趟經濟之旅，訂單金額累積到新台幣34億元，陳其邁回應東西賣出去是好事，但在訪問過程要「謹言慎行」，最近韓國瑜講話頻頻走針，還是要特別注意，提醒他不要太累，希望他拚經濟還要顧對等尊嚴。

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