前天道盟主「瘋濟公」癌逝！黑白道逾5千人送行...400警荷槍實彈戒護

記者陳以昇／新北報導

綽號瘋濟公的天道盟前盟主蕭澤宏日前因肺腺癌病逝，享壽69歲，24日舉辦告別式；為此蘆洲警方動員超過400名警力荷槍實彈嚴陣以待。告別式於下午1時許開始，現場湧入超過5千名黑衣人，包括黑白兩道都來送蕭澤宏最後一程。

▲天道盟前盟主蕭澤宏公祭。（圖／記者陳以昇攝，下同）



據了解，蕭澤宏因為台語諧音，被稱作「瘋濟公」，當年「一清專案」被掃入獄。1986年，他在獄中與其他角頭串聯組成天道盟，擔任「雲霄會」（組成天道盟的六個團體之一）創會會長。1990年6月假釋出獄後，他活耀於大台北地區，隨後在大安區成立「濟公會」，並於台北縣三重市（現新北市三重區）開設賭場維持收入。

▲警方荷槍實彈。



之後於2008年初，他正式接下天道盟第三任盟主，雖然2011年就交棒給現任盟主「庫洛」施萬浤，但外界仍認為實際擁有實力的仲裁者是蕭澤宏。

蕭澤宏2019年2月7日肺腺癌病逝，但病危時還介入調停北投富商綁架案，一句話讓富商獲釋，可見江湖輩分之高。靈堂架設在蘆洲捷運站、蘆洲路旁的空地，占地廣闊、氣勢非凡，外圍不僅停放多輛百萬豪車，還有各分會送來的罐頭塔。

▲告別式預計湧入超過5千人。



目前公祭湧入千名黑衣人，警方為避免暴力衝突或治安疑慮，除在會場周邊架設高畫質監錄設備、空拍機監控現場，並動員蘆洲分局全體員警及鄰近三重分局、海山分局、刑大、保大、少年隊等400多名警力嚴陣以待，同時嚴格執行不得攜帶足以顯示幫派組合或暴力犯罪集團標誌、旗幟，或穿著足以顯示幫派背景之制服或黑衣服，違者依法強力取締，禁止進入會場。

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