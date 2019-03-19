「我們沒有分裂的本錢」　陳其邁表態支持蔡英文連任

▲陳其邁談賴清德選總統。（圖／記者吳奕靖攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日突拋參選2020震撼彈，正面迎戰總統蔡英文，挺賴及挺英派意見分歧。行政院副院長陳其邁19日表示，「支持蔡英文連任」，作為行政、立法團隊的一份子，「我自然無法置身事外，必須與蔡英文總統，共同承擔責任」，並強調「民進黨沒有分裂的本錢」，只有團結才能壯大台灣。

賴清德宣布投入2020黨內總統初選，昨赴黨中央領表登記，拋下震撼彈。蔡英文昨也在臉書表示，會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統，「請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」

陳其邁在臉書發文表示，不忘初衷，為了更好的台灣，「支持蔡英文總統連任」，在改革的道路上，一起自信前行。

陳其邁說，2008年民進黨最艱困的時候，找了蔡英文當主席，「她一肩扛下幫民進黨重新站起來的責任」，陳其邁當時擔任她的副秘書長。2012總統大選，民進黨拚了全力，可惜就差最後一哩路，但民進黨沒有氣餒，更加團結，終於在2016年，在人民的支持與信任之下，完成了第二次政黨輪替與首次全面執政。

接著在2016年執政後，陳其邁檢討，「我們急著兌現過去承諾人民的改革主張，但或許改革過於急切，或許疏於溝通，或許方法不對，或許脫離民意」，2018地方選舉，人民用選票告訴民進黨，做得的確不夠好，作為這些年共同參與的行政、立法團隊一份子，「我自然無法置身事外，必須與蔡英文總統，共同承擔責任」。

陳其邁強調，「我們沒有分裂的本錢，只有團結，才能壯大台灣，克服困境」，他表示，從政這麼多年，面對艱困的情勢，不只為了民進黨，更為了台灣，最重要的就是團結，而此刻國際局勢是前所未有的詭譎，2020年的大選會決定台灣的生死存亡，面對最嚴峻的挑戰，惟有堅持理念，堅定改革。