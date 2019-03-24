鼓山警清槍走火片瘋傳　沒人敢認！警局長震怒「8人連坐處分」

▲內惟派出所的走火影片被外流瘋傳，使得8名警職被連坐處分。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

鼓山分局楊姓警備隊員3月初值勤完畢進行清槍時，因操作不當導致槍枝走火，過程全被監視器拍下，不過監視器影片卻不知何故外流到網路上，直到現在都還查不出是哪位內部人員所為，市警局長李永癸也因此震怒，將包含楊姓警備隊員在內的及許多管理幹部都慘遭處分，可說是一顆子彈害8個人遭波及。

走火事件發生在3月6日早上8點多，楊姓警員預備將配槍繳回槍械室前，進行清槍動作時，忘記卸下彈夾拉滑套導致走火，霎時間巨大聲響嚇壞所有值班人員，所幸沒有人員受傷，事後所長指示員警翻拍監視畫面，以利後續進行調查，不過這段將近3分鐘的影片卻被外流到網路上，並轉貼到「黑色豪門企業」、「爆料公社」等社團。

市警局長李永癸事後從網路輾轉得知此事後，要求督察室進行查辦，除了值班的員警外，以及鼓山分局的LINE小群組上的9人成員均否認「絕無將影片轉貼到臉書社團」，因此誰外流了影片成了羅生門。

一樁走火意外引發多位主管被連坐處分，除了楊姓警員、翻拍監視器的警員都記小過，直屬主管警備隊長郭福興被調離非主管職、內惟派出所長鄭至賢與旗津分駐所長張孝忠對調，鼓山分局長葉錫山、副分局長林明煌、督察組長陳鴻忠、查勤區警務員也被最多2支申誡，此懲處令已送達市警局核批。